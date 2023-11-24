В Дмитрове проверили работы по благоустройству главной площади

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Глава Дмитровского округа Илья Поночевный проинспектировал ход работ по благоустройству Советской площади в Дмитрове. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
В рамках облагораживания территории было заменено асфальтное покрытие, озеленены и обустроены паковочные и парковые зоны, а также велосипедные дорожки.
На данный момент идут работы по укладке плиточного покрытия с антискользящими свойствами, производиться установка уличного освещения и системы видеонаблюдения.
Кроме этого, к новогодним праздникам в центре главной площади установили 20-метровую ёлку со светодиодным шатром. Также рядом будет установлен пряничный домик с дополненной реальностью.
Стоит отметить, что для посетителей парке также будут оборудованы «Зимний лес» длиной в 11 метров, арт-объекты «Колпачок с подарками», «2024» с перголой и деревья будут украшены гирляндами.
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На данный момент идут работы по укладке плиточного покрытия с антискользящими свойствами, производиться установка уличного освещения и системы видеонаблюдения.
Стоит отметить, что для посетителей парке также будут оборудованы «Зимний лес» длиной в 11 метров, арт-объекты «Колпачок с подарками», «2024» с перголой и деревья будут украшены гирляндами.
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Мира Полтева