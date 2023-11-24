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В Дмитрове проверили работы по благоустройству главной площади

24 ноября 2023, 10:40
Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный проинспектировал ход работ по благоустройству Советской площади в Дмитрове. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
В рамках облагораживания территории было заменено асфальтное покрытие, озеленены и обустроены паковочные и парковые зоны, а также велосипедные дорожки.

На данный момент идут работы по укладке плиточного покрытия с антискользящими свойствами, производиться установка уличного освещения и системы видеонаблюдения.


Кроме этого, к новогодним праздникам в центре главной площади установили 20-метровую ёлку со светодиодным шатром. Также рядом будет установлен пряничный домик с дополненной реальностью.

Стоит отметить, что для посетителей парке также будут оборудованы «Зимний лес» длиной в 11 метров, арт-объекты «Колпачок с подарками», «2024» с перголой и деревья будут украшены гирляндами.

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Кинологи призвали не вестись на скидки при покупке породистых собак
Кинологи рассказали, на что обращать внимание при покупке породистой собаки
24 ноября 2023, 12:53

Фото: IStock/damedeeso

При покупке породистой собаки важно помнить несколько правил, — они помогут вам избежать мошенников и недобросовестных заводчиков. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Щенячьи фермы 

Кинологи не рекомендуют покупать собаку на щенячьих фермах, — место, в котором массово выращивают щенков. Как правило, в таких местах собаки растут в антисанитарных условиях. Фермеры не предоставляют документы на животное, не регистрируют собак и чаще всего не ставят необходимые прививки. Это чревато проблемами со здоровьем в будущем.

Это же касается покупки собак по объявлению в интернете. Низкая цена на собак там объясняется отсутствием документов. Однако этот фактор может говорить о мошенничестве: вы можете обнаружить, что ваш крошечный той терьер через полгода превратился в питомца внушительных размеров, отдаленно похожего на своих сородичей.

Заводчики 

Проверенного заводчика можно найти на крупных кинологических выставках, а также через опытных собаководов.

При общении с таким заводчиком, уточните как давно существует питомник, сколько в нём рождено собак. Можно уточнить, какие титулы есть у выпускников питомника, поинтересуйтесь как содержатся животные, чем их кормят. Покупать щенка лучше в месте, где он родился и вырос, так вы сможете оценить качество содержания собак, взаимоотношения между питомцами, познакомиться с матерью щенка.

Проверенные заводчики не будут предлагать скидки и настаивать на покупке собаки. Такие люди могут задавать много вопросов покупателю о его материальном положении и планах на щенка.

Договор

Перед покупкой нужно составить договор купли-продажи. В нём нужно прописать кличку щенка, под которой он зарегистрирован в родословной книге РКФ, дату рождения, номер клейма и, если собака чипирована, номер чипа. Также укажите пол щенка, породу, кличку и номера родословных родителей. Помимо этого, вы можете прописать в договоре особые условия, обговорив их с заводчиком.

Документы

Убедитесь, что вместе с щенком вам выдали все необходимые документы: ветеринарный паспорт с отметками о первичной вакцинации и датой обработки от паразитов, а также метрику щенка (это его первичный документ, на основании которого впоследствии может быть оформлена родословная). Также у собаки должно быть клеймо на внутренней стороне уха или в паху. Клеймо является основным способом идентификации собак в Российской кинологической федерации и в других, официально действующих в нашей стране кинологических системах.
 
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#скидки
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Россиян пригласили принять участие в семейном флешмобе «Поблагодари маму!»
Всероссийский семейный флешмоб «Поблагодари маму!» пройдёт с 22 по 26 ноября
24 ноября 2023, 11:52

Фото: «Фонд апостола Андрея Первозванного»

С 22 по 26 ноября в России пройдёт семейный флешмоб «Поблагодари маму!», приуроченный к Дню матери. Об этом «Радио 1» сообщили в Международном общественном фонде содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного».
Отмечается, что принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо опубликовать фотографию с мамой или рисунок, а также слова благодарности или рассказ о ней, значении её любви и заботы в соцсети «ВКонтакте».

С помощью генератора случайных публикаций будут выбраны 10 участников, которые получат призы от фонда и партнёров флешмоба. 

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#день матери
#россияне
#соцсети
#мероприятия
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Новая партия истребителей Су-35С поступила в распоряжение министерства обороны
24 ноября 2023, 11:19

Фото: istockphoto/TebNad

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в госкорпорацию «Ростех», передал в распоряжение Минобороны РФ партию истребителей Су-35С. Эта поставка стала последней по программе 2023 года.
По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, предприятия, входящие в корпорацию, обеспечивают Военно-космические силы (ВКС) России современной авиационной техникой в строгом соответствии с графиком поставок. Он также добавил, что до конца нынешнего года КнААЗ передаст военным очередную партию истребителей пятого поколения Су-57.

Юрий Слюсарь рассказал, что работники КнААЗ, как и всех прочих предприятий, входящих в ОАК, трудятся в три смены. Все сотрудники понимают ответственность, важность и необходимость своей работы, заключил гендиректор корпорации.

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Появилась информация о попытке Лукашенко поженить Сапегу и Протасевича
Глава Приморья Кожемяко: Лукашенко предлагал Протасевичу и Сапеге пожениться
24 ноября 2023, 10:18

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться и освободиться из тюрьмы. Но Роман отклонил эту идею. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, пишет РИА Новости.
Напомним, Протасевича и Сапегу задержали в аэропорту Минска в мае 2021 года. Самолет компании Ryanair, на борту которого оппозиционеры находились, получил сообщение о минировании. Глава Белоруссии Лукашенко приказал поднять в воздух два истребителя МиГ-29. После приземления их задержали. Сапега призналась, что вела телеграм-канал, в котором выкладывала личную информацию о силовиках. Девушку признали виновной в преступлениях по нескольким статьям белорусского УК. Указ о помиловании Сапеги был подписан Лукашенко сразу после встречи с Кожемяко. Ранее белорусский глава помиловал и самого Протасевича.

«Она (Сапега. — прим.ред) влюбилась в парня. Мы с Александром Григорьевичем даже предложили им пожениться, но парень от нее открестился, отказался. Сейчас она одумалась, живет вместе с семьей и все у нее хорошо», — отметил Кожемяко.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что безопасность в регионе может гарантировать только ядреное оружие. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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#новости
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Стало известно, чем закончилось дело против Ozon из-за недоставленной пачки чая
Ozon заключил мировое соглашение с покупателем, которому не доставили пачку чая
24 ноября 2023, 09:59

Фото: istock / Michał Chodyra

Ивановский областной суд рассмотрел дело Максима Копейкина, который потребовал у Ozon доставить товар, несмотря на то, что маркетплейс вернул деньги за него. Об этом пишет РБК.
Сообщается, что в феврале 2022 года Максима заказал на маркетплейсе упаковку зеленого чая стоимостью 89 рублей. Ozon не смог доставить товар и отменил ее в одностороннем порядке, вернув деньги. Но Копейкину это не понравилось и он подал иск в суд. 

Максим потребовал доставить чай, признать условия действовавшей на тот момент оферты площадки незаконными и взыскать с маркетплейса 10 тысяч рублей компенсации за нарушение прав потребителя, 25 тысяч рублей за причиненный моральный вред, 10 тысяч рублей — за одностороннее расторжение договора купли-продажи. Помимо этого, покупатель потребовал компенсацию за то, что Ozon сорвал сроки доставки, и штраф в размере половины присужденной суммы.

Суд постановил, что маркетплейсу необходимо выплатить моральную компенсацию  в размере 500 рублей, 250 рублей штрафа и 71 рубль за почтовые расходы.  Копейкин обратился в верховный суд, после чего было утверждено заключенное между сторонами мировое соглашение. Он добился от площадки доставку товара, компенсацию в размере 5 тысяч рублей. 

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#компенсации
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В Серпухове состоялся фестиваль талантов
24 ноября 2023, 09:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове прошел фестиваль талантов «Мама может». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Мероприятие было организовано в преддверии Дня матери, который отмечается 26 ноября. 

Фестиваль прошел 23 ноября в во Дворце торжеств «Центральный». На нем были представлены изделия ручной работы, которые были сделаны серпуховскими мамами. Кроме этого, для посетителей был организован праздничный концерт.

В торжестве приняли участие жительницы все возрастов. Также на мероприятии были приглашены мамы и жены участников специальной военной операции.

«Все самые нежные, теплые и лучшие слова мы всегда адресуем нашим мамам, независимо от того кто мы - маленькие дети или взрослые люди. Мы всегда помним тех, кто подарил нам жизнь», - поделилась председатель горкома профсоюза работников госучреждений Галина Улитина.

Стоит отметить, что в конце концерта всем мама были вручены подарки, которые будут им напоминать о прошедшем празднике. 

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#подарки
#мама
#подмосковье
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Почти половина россиян начали работать в возрасте до 18 лет
Опрос: 41% россиян начали работать в возрасте до 18 лет
24 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/macniak

Согласно исследованию сервиса Авито Работа, 41% россиян впервые начали работать в возрасте 15-18 лет. Еще по 27% участников опроса заявили, что их первый трудовой опыт состоялся либо в юном возрасте 11-14 лет, либо уже после исполнения 18 лет.
Всего в опросе приняли участие больше 10 тысяч человек. 61% опрошенных отметили, что нашли свою первую работу через знакомых. 13% прибегли к поиску по объявлениям, а 6% получили помощь от университета.

Самой популярной специальностью для первой работы стала позиция разнорабочего. Её отметили больше трети респондентов (34%) по всей стране. Чаще других на позицию разнорабочего устраивались жители Красноярска (42%), Казани и Волгограда (39%). Чаще всего эту профессию в качестве первой выбирали мужчины, женщины отдали предпочтение специальности продавца.

Довольно популярными также были специальности промоутера (3%), официанта (3%) и секретаря (3%).

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#опрос
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В США зафиксировали мощный космический луч неизвестной природы
Telescope Array: в США замечен мощный космический луч неизвестной природы
24 ноября 2023, 07:38

Фото: istock / dima_zel

Группа ученых проекта Telescope Array из США, Японии, Южной Кореи, России и Бельгии заметила второй по мощности за весь период наблюдения за космическими лучами, природу которого не удалось определить. Об этом сообщается на сайте Университета Юты.

«Прослеживая траекторию новой частицы (из которой состоит луч. — прим ред.) до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка — что, черт возьми, происходит?» — выразил негодование Джон Мэтьюз, представитель Telescope Array в американском университете .
Замеченный объект обладает зарядом в 2,44⋅1020 электронвольт, что примерно в 2,3 млн раз больше максимальной энергии, которую можно достичь на самых мощных ускорителях частиц, похожих на Большой адронный коллайдер.

Эксперты полагают, что обнаруженная частица могла быть протоном или ядром атома химического элемента. Исследование показало, что эта частица прибыла на нашу планету из пустой части Вселенной. Это свидетельствует о том, что объект сильно отклонился от источника, которой расположен вне Млечного Пути, но относительно близко к ее пределам.

Ранее сообщалось, что ученые доказали внеземное происхождение материала известного кулона Тутанхамона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#сша
#исследование
#космос
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Юрист предупредил о новых атаках мошенников на детей
Юрист Соловьев заявил об участившихся атаках мошенников на детей
24 ноября 2023, 04:34

Фото: iStock/ArisSu

Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил увеличение случаев мошенничества, направленного на детей.
В интервью агентству «Прайм» он подчеркнул, что злоумышленники активно используют доверчивость и желание детей получить поощрение или признание.

Они часто не осознают ценность денег. Одна из распространенных тактик — фальшивые сообщения о выигрыше, отправляемые от имени известного блогера, за которым требуют данные карты.

«Мошенники используют этот "выигрыш" как возможность выведения всех средств с карты, получив дополнительные платежные реквизиты у доверчивого ребенка», — предостерег Соловьев.
Он также выделил схемы, обещающие легкий заработок за просмотр видео или участие в голосованиях. Зачастую мошенники запрашивают банковские данные ребенка или родителя и код для доступа к приложению, что позволяет им снимать средства со счета.

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