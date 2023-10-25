В Дмитрове проверили реализацию проекта «Народная тропа»

Фото: пресс-служба админитсрации Дмитровского городского округа
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил благоустройство тропы в селе Ольявидово. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
В рамках программы «Народная тропа» в селе Ольявидово несколько протоптанных троп начали облагораживать по просьбам жителей.
Ремонтные работы были проведены на тропах от домов 5 и 29 по улице Центральной до остановки автобуса и
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Ремонтные работы были проведены на тропах от домов 5 и 29 по улице Центральной до остановки автобуса и
«Объём работ здесь составил 180 кв. метров, они были проведены в полном объёме, жители уже с удовольствием пользуются новыми тротуарами. Зимой эти тротуары будут очищаться от снега, обрабатываться против гололёда», – отметила заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Людмила Докучаева.Кроме этого, Глава округа отметил, что благодаря активной позиции дмитровских жителей получилось «быстро и эффективно решить вопрос с обустройством сразу двух «народных троп» в их селе».
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Мира Полтева