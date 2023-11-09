В Дмитрове завершается капремонт медицинского колледжа

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Капремонт Дмитровского филиала Московского областного медколледжа № 1 выполнен на 97%. Об этом сообщила пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Колледж планируют открыть для возобновления проведения занятий через несколько недель.
Стоит отметить, что в колледже обновили крышку, окна и инженерные сети,а также произвели небольшую перепланировку.
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«<…>Наш медколледж – это высокое качество средне-специального медицинского образования, где на протяжении не одного десятилетия коллектив воспитывает прекрасные кадры для больниц не только Дмитрова, северного Подмосковья, но и столицы. И сейчас, в результате капитального ремонта, медколледж получит современное здание с современным оборудованием, чтобы уже в новых условиях готовить медсестёр, медбратьев и фельдшеров для системы здравоохранения», - отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
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Мира Полтева