В Дмитровской детской школе искусств завершается комплексное благоустройство

Фото: администрация Дмитровского г. о.
Дмитровская детская школа искусств откроется в новом учебном году после комплексного благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Работы на территории школы стартовали в июле. Специалисты полностью меняют асфальтовое покрытие, проводят озеленение газона, устанавливают малые архитектурные формы и освещение. При хорошей погоде завершить строительные работ планируется к 1 сентября.
В прошлом году в рамках в основном здании Дмитровской ДШИ в рамках нацпроекта «Культура» был проведён капремонт.
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В прошлом году в рамках в основном здании Дмитровской ДШИ в рамках нацпроекта «Культура» был проведён капремонт.
«85-летний юбилей наша школа отметила в обновлённом здании. Это был прекрасный подарок как для педагогов, так и для учеников. К началу нового учебного года планируем закончить работы по комплексному благоустройству территории», – поделился планами директор детской школы искусств Алексей Маслов.Во время капремонта обновили внутренние помещения ДШИ, отремонтировали кровлю, фасад, заменили инженерные коммуникации. На средства, выделенные по поручению главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного из местного бюджета, были закуплены мебель, интерактивные доски, проектор и ноутбуки.
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Лора Луганская