В Дмитровском городском округе в День знаний открылась новая школа

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Торжественное мероприятие посетили глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Дмитровском округе в Озерцом специалисты начали строительство школы на 550 мест в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Строительство началось по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Работы находились на особом контролем у главы муниципалитета Ильи Поночевного.
Весь педагогический состав школы укомплектован.
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«Эта школа — важнейший социальный объект. Она построена по современному проекту и оснащена только самым современным оборудованием. Таких кабинетов, актового зала, других рекреаций больше нет пока нигде в округе. Уверен, что школьники здесь будут учиться только на хорошие оценки», — рассказал глава округа.Благодаря современному оснащению школы, удалось открыть технологический класс.
Весь педагогический состав школы укомплектован.
«В нашей школе есть замечательные лаборатории, кабинеты физики, химии, современный актовый зал на 200 мест — он оборудован всем, чтобы проводить там праздники и любые другие мероприятия. Школьное спортивное ядро — это 12 площадок для занятий различными видами спорта, стадион, а также и площадку для маломобильных людей», — поделилась директор школы Елена Сигачёва.Директору школы Елене Сигачёвой на мероприятии вручили символический ключ от нового учебного заведения.
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Алиса Сергиенко