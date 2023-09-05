Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Дмитровском городском округе в День знаний открылась новая школа

В Дмитровском городском округе в День знаний открылась новая школа

05 сентября 2023, 14:15
Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Торжественное мероприятие посетили глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Дмитровском округе в Озерцом специалисты начали строительство школы на 550 мест в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Строительство началось по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.


Работы находились на особом контролем у главы муниципалитета Ильи Поночевного.
«Эта школа — важнейший социальный объект. Она построена по современному проекту и оснащена только самым современным оборудованием. Таких кабинетов, актового зала, других рекреаций больше нет пока нигде в округе. Уверен, что школьники здесь будут учиться только на хорошие оценки», — рассказал глава округа.
Благодаря современному оснащению школы, удалось открыть технологический класс.


Весь педагогический состав школы укомплектован.
«В нашей школе есть замечательные лаборатории, кабинеты физики, химии, современный актовый зал на 200 мест — он оборудован всем, чтобы проводить там праздники и любые другие мероприятия. Школьное спортивное ядро — это 12 площадок для занятий различными видами спорта, стадион, а также и площадку для маломобильных людей», — поделилась директор школы Елена Сигачёва.
Директору школы Елене Сигачёвой на мероприятии вручили символический ключ от нового учебного заведения.

Читайте также:

Почти на 50% выполнена программа по ремонту подъездов в Дмитровском округе.

В Дмитровском округе построят храм-часовню Николая Чудотворца.

Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о благоустройстве в округе.
#школа
#строительство
#храм
#школы
#день знаний
#мфти
#школьники
#стадион
#илья поночевный
#праздники
#выпускники
#мероприятия
#специалисты
#программа
#министр
#лаборатории
#екатерина зиновьева
Читайте нас в
HR-эксперт Юрчихина озвучила основную ошибку на собеседовании
HR-эксперт Юрчихина: Ошибка на собеседовании – приукрашивать достижения
05 сентября 2023, 14:26

Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk

HR-консультант Анастасия Юрчихина заявила, что основными ошибками на собеседованиях являются недостаточная подготовка, желание кандидатов приукрасить свои навыки и достижения, а также невнятный рассказ о себе.
Ошибкой является и обесценивание своих навыков и талантов, которое также встречается у многих в ходе собеседования.

Она рекомендовала к собеседованию подготовить рассказ о себе с чётким обозначением своих сильных и слабых сторон.

«Первая встреча с представителем компании нацелена на самопрезентацию: рассказ о своем профессиональном пути, сильных и слабых сторонах. Часть соискателей теряются, в стрессовой ситуации не могут вспомнить примеры своих успехов или неудач. Ситуация усугубляется, если собеседование проходит на неродном языке, и здесь могут провалиться даже крепкие кандидаты», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Юрчихина.

Она добавила, что даже талантливые люди не всегда могут на собеседовании продемонстрировать достойно свои навыки.

Читайте также:

Количество вакансий в автомобильном бизнесе увеличилось на 76% за год

РБК: Столичные рестораторы жалуются на кадровый дефицит

Эксперты «Авито Работы» раскрыли, кем россияне предпочитают работать летом
#компании
#собеседование
#работа
#рекомендации
Читайте нас в
По результатам голосования жителей в Подмосковье отремонтировали более 250 дорог
05 сентября 2023, 14:20

Фото: Минтранс МО

Подмосковные дорожники обновили покрытие более чем на 250 дорогах, предложенных жителями для ремонта на портале «Добродел» в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Там отметили, что свыше 30 из них привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
 
«В этом году почти треть адресов в программе – результат голосования жителей. С начала ремонтного сезона дорожники заменили около 300 км покрытия более чем на 250 муниципальных и региональных дорогах. В рамках нацпроекта отремонтировано примерно 140 км покрытия на 33 региональных дорогах», – пояснил зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик
 
Как отметили в ведомстве, благодаря голосованию на «Доброделе» ремонтные работы провели в Богородском, Волоколамском, Воскресенском, Луховицком, Наро-Фоминском и других городских округах. 
 
В рамках нацпроекта самый масштабный объём работ выполнен в Егорьевском городском округе. Там по выбору жителей отремонтировали шесть участков региональных дорог протяжённостью 38 км.

Читайте также:

Более 100 тыс жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» за ремонт дорог

В Можайске отремонтировали автодорогу, соединяющую несколько населённых пунктов

В Подмосковье отремонтировали три искусственных сооружения


 

 
 
 
#алексей гержик
#минтранс мо
#дороги
#нацпроекты
#ремонт дорог
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Госдуме оценили вероятность новой волны мобилизации в России
Депутат Картаполов заявил, что в России нет необходимости в мобилизации
05 сентября 2023, 14:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России нет необходимости в мобилизации на сегодняшний день.
По его словам, в России идет активный набор на контрактную службу. Набрано более 200 человек, и работа в данном направлении продолжается, заявил Картаполов.  

Он также прокомментировал распространившийся в сети документ, который якобы подписан министром обороны России. Согласно указу, в РФ начнётся мобилизация 11 сентября. Глава комитета Госдумы по обороне заверил, что документ является фейком, который разработали противники. 

Читайте также: 

Военкор Живов оценил необходимость повторной мобилизации в России

Гурулев о новой волне мобилизации: «Я язык сломал говорить»

Военный эксперт Кошкин раскрыл моральную сторону контрактной службы в армии

#мобилизация
#рф
#призыв
#госдума
Читайте нас в
Только 44% россиян были в отпуске минувшим летом
05 сентября 2023, 14:05

Фото: istockphoto/anyaberkut

Прошедшим летом в отпуске успели отдохнуть примерно 44% россиян. Около 17% только планировали отпуск, а 39% респондентов заявили, что вообще не собирались устраивать себе каникулы.
Такие данные были получены в результате опроса, проведенного специалистами сервиса «Здоровье Mail.ru» (проект VK). В исследовании приняли участие 5,5 тысячи пользователей, сообщает пресс-служба VK.

Как считают 36% опрошенных, оптимальная продолжительность отпуска — один месяц. Но в реальности такой длительный отпуск могут себе позволить только 12% россиян. Еще столько же отдыхают в течение трех недель подряд. Большинство же (49%) могут оставить работу только от 10 до 14 дней, не более. 19% берут не более семи дней отпуска, а 8% и вовсе не отдыхают.

Среди тех, кто использует свое право на отдых, 41% берет отпуск два раза в год, примерно треть (32%) — один раз в год. Каждый сотый россиянин имеет возможность по нескольку дней отдыхать каждый месяц. Самый популярный и востребованный вид летнего отдыха — поездка на морское побережье.

Читайте также:

Российские туристы стали лидерами по длительности отдыха в Индонезии

Психолог Кичаев: Чтобы избежать депрессии осенью – надо хорошо отдохнуть летом

Опрос: 34% не рады возвращению на работу после отпуска

#отпуск
#отдых
#здоровье
#данные
#право
Читайте нас в
Дмитров и Чжаоцин подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве
05 сентября 2023, 13:48

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В день 869-летия Дмитрова руководитель муниципалитета Илья Поночевный провёл торжественный приём делегаций из городов-побратимов.
На мероприятии присутствовали: официальные представители города Чжаоцин провинции Гуандун Китайской Народной Республики и Пуховичского района Минской области Республики Беларусь, также экипаж подводной лодки «Дмитров» во главе с командиром и российские представители российско-итальянского некоммерческого партнерства «Форум-диалог», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
«Дорогие друзья! Сегодня мы вновь встретились, чтобы отпраздновать День города Дмитрова. Хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку. Уверен, что наши связи будут только крепнуть. Желаю нашему Дмитрову дальнейшего процветания!», — сказал в приветственном слове глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. 
Представители китайской стороны отметили тесные отношения между Россией и Китаем.

Подмосковный город Дмитров стал побратимым города Чжаоцин в 2015 году. 
«С тех пор как в 2015 году наши города официально стали побратимами, было совершено много визитов с целью углубления знаний друг о друге, укреплению дружбы и продвижения сотрудничества. Мы планируем укреплять наши связи в сфере образования, туризма и промышленности. Нам очень важно качественное развитие на благо народов нашей страны. Желаю жителям Дмитрова благополучия и благоденствия. Всем здоровья и счастья!», — рассказал заместитель мэра Народного правительства города Се Гуйкунь.
Также, заместитель мэра Народного правительства отметил, что делегацию из Китая встретили с теплотой, в рамках встречи они завели новые знакомства, которые помогут для плодотворного дальнейшего сотрудничества. 

В ходе встречи было подписано очередное соглашение о сотрудничестве двух городов.

Читайте также:

Почти на 50% выполнена программа по ремонту подъездов в Дмитровском округе.

В Дмитровской детской школе искусств завершается комплексное благоустройство.

Глава Дмитровского округа Поночевный встретился с жителями Яхромы.
#благоустройство
#школы
#дороги
#форум
#дмитров
#день города
#соглашение
#детские сады
#илья поночевный
#городской округ
#страны
#мероприятия
#программа
#дмитровский городской округ
#отношения
#развитие
Читайте нас в
Что делать, если постоянно опаздываешь – советы бизнес-коуча
Психолог Швайбович назвала три способа, как перестать везде опаздывать
05 сентября 2023, 13:48

Фото: IStock/Roman Stavila

Во всем мире 5 сентября отмечен Днём опозданий. Это шуточный праздник, который в США. Считается, что в этот день могут выдохнуть те, кто везде и всегда опаздывает. Редакция «Радио 1» решила выяснить у специалиста, почему люди опаздывают и можно ли это «вылечить».
Бизнес-коуч и психолог Людмила Швайбович рассказала, что постоянное опоздание – это некая особенность человека, которая может быть связана как с прокрастинацией, так и с отсутствием чувства времени.
«Люди включённые во время обычно не опаздывают, потому что они очень четко чувствуют время. Люди, не включённые во время могут чем-то увлечься, на что-то отвлечься, таким образом время утекает. Если же человек никогда не опаздывал, а тут почему-то начал, он должен спросить себя, с чем это может быть связано. Может быть, он волнуется или у него есть сопротивление ко встрече, потому что она слишком ответственная или не очень приятная. Тут надо задать вопрос себе: почему я опаздываю, что там такого, почему я ищу причин», — заметила Людмила Швайбович.
Если человек не чувствует времени, то специалисты по тайм-менеджменту рекомендуют упражняться и нарабатывать этот навык. Всё достаточно просто: нужно сесть в тишине, посмотреть на часы и запомнить время. Затем закрыть глаза и дать себе задание открыть их через одну минуту. Не нужно считать в уме секунды или ставить таймер, слушать секундную стрелку у часов. Здесь нужно довериться своему внутреннему чувству времени и открыть глаза, когда вам покажется, что минута закончилась. Если вы не попали во время, повторяйте упражнение до тех пор, пока не будете чувствовать эту минуту. Потом можно будет увеличить интервал до 5 минут.

Также психолог Швайбович рекомендовала закладывать время опозданий в расписание дня, планировать всё заранее.
«Нужно спланировать всё заранее: собрать образ, проверить, чтобы всё было подготовлено, рассчитать время, и если возможны утренние звонки, то нужно заложить на это время. Также можно специально прибавить время опозданий к моменту выхода. Например, мне надо выйти в 10 часов, но так как я опаздываю, например, на 20 минут, мне надо выйти в 9:40. И строго держать это у себя в голове», — объяснила собеседница.
Читайте также: 

Психолог Кичаев рассказал, как решить проблему выгорания на работе

Психолог раскрыла, как правильно себя мотивировать

Психолог Сальникова рассказала о пользе грусти и уныния
#психолог
#бизнес
#часы
#люди
Читайте нас в
Более 600 млн рублей направлено на выплаты пострадавшим от ЧС в Приморском крае
05 сентября 2023, 13:39

Фото: istockphoto.com/Wheatfield

На выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации в Приморском крае, вызванной природной стихией, направлено 634 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Сейчас 17 046 заявлений уже направлено на выплаты пострадавшим от паводка. Это единовременная помощь в размере 10 тыс. рублей (более 9 тыс. заявлений); финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества — 50 тыс. рублей (более 3,5 тыс. заявлений); и в связи с полной утратой — 100 тыс. на человека (более 4 тыс. заявлений)», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Там отметили, что все выплаты производятся в срок без задержек. При этом, решение по поступившему заявлению принимается в течение 15 рабочих дней, а назначение выплат происходит в течение до пяти дней.

Читайте также:

Синоптик Шувалов: подтопления в Приморском крае могут усилиться

Из-за наводнений в Приморье в регион направлена группа из центрального аппарата МЧС

В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений
#помощь
#выплаты
#регион
#погода
Читайте нас в
В России хотят сделать краеведение обязательным школьным предметом
С инициативой ввести краеведение в школьную программу выступил депутат Хамзаев
05 сентября 2023, 13:22

Фото: istockphoto.com/dolgachov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать региональные образовательные программы по краеведению обязательными для средних школ.
Он отметил, что сегодня очень важно патриотическое воспитание молодёжи, для которого немало было сделано федеральными властями страны. При этом, патриотизм начинается именно с любви к родному краю, поэтому знакомство детей с историей, традициями и культурой и именно своего региона является очень полезным.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о создании региональных образовательных программ для средних школ, направленных на обязательное изучение школьниками истории и традиций родного края. Предлагаю разработать федеральную концепцию изучения истории родного края», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

До этого россиянам рассказали, как можно грамотно подобрать букет для учителя. Как передаёт utro.ru, при выборе цветов можно ориентироваться на предпочтения и увлечения педагога.

Читайте также:

Всероссийский классный час «RuCode. Искусственный интеллект» пройдёт с 11 по 22 сентября

Психолог Кокурина рекомендовала не перегружать школьников в первые дни учёбы

Россияне поддержали введение начальной военной подготовки в школах
#учителя
#воспитание
#патриотизм
#школа
#образование
Читайте нас в
Подмосковная старшеклассница вместо школы решила отправиться замуж
05 сентября 2023, 13:07

Фото: istockphoto/fizkes

В Красногорске ученица 11-го класса отправилась в школу, но вместо этого ушла к жениху. Собрав в портфель вещи первой необходимости, девочка на уроках не появилась, а матери позже сообщила, что предпочитает быть женой, а не выпускницей.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 16-летняя Надя тщательно замаскировала свой уход из дома. Она, как обычно, отвела младшую  сестренку в детский сад, а сама направилась якобы в школу. Но учиться в этот день она не собиралась. Около 15 часов Надя написала матери, что домой она не вернется, так как живет теперь у своего жениха Сергея, который снял для них квартиру. Теперь они готовятся к свадьбе.

Родительница в панике кинулась проверять вещи дочери. Выяснилось, что она взяла с собой некоторое количество одежды, ноутбук, планшет для рисования и немного наличных денег. В настоящее время к поискам школьницы подключились полицейские. Правоохранители также пытаются установить личность ее жениха Сергея. Как говорят родители, девочка раньше особо со сверстниками не гуляла, большей частью играла дома в компьютерные игры или рисовала. Семья Нади благополучная, отец — успешный бизнесмен.

Читайте также:

На Украине школьницы в советских фартуках разозлили общественность

«Настоящая мясорубка»: Родители подрались с охранником после школьной линейки

В Магнитогорске арестовали таксиста-мигранта за изнасилование 16-летней девушки

#семья
#вещи
#родители
#бизнесмен
#отец
#полицейские
#девочка
#уход
#игры
#школа
Читайте нас в
Достижения.рф