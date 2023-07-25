В Дмитровском округе построят храм-часовню Николая Чудотворца

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Процедуру закладки камня чина освящения в основание храма возглавил преосвященнейший Фома, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, которого встретил глава муниципалитета Илья Поночевный и благочинный Яхромского церковного округа иерей Сергий Бернацкий.
«Мы возложили на себя ответственность и желание, усердие построить храм — пусть всё строительство до великого освящения они не угасают, чтобы по его завершении мы молились под сводами этого прекрасного храма», — сказал владыка Фома.В подарок будущему храму преосвященнейший Фома преподнёс икону святителя Николая Мирликийского, которая станет главной святыней храма по завершении строительства.
«Скоро на территории нашего округа станет ещё одним святым местом больше — в Курове будет воздвигнут и освящён храм в честь святителя Николая», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.Читайте также:
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