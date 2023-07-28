В Дмитровском округе реконструируют горнолыжный комплекс и бассейн

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой Дмитровского городского округа Ильёй Поночевным.
Глава Дмитровского округа доложил губернатору Подмосковья начале реконструкции горнолыжного курорта, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Дмитровский округ славится своим горнолыжным курортом, также, муниципалитет является спортивным центом объединяющим разные виды спорта. В Дмитровском округе располагаются 4 гольф-поля, самый крупный конный комплекс в Европе, большие картинг-центр и стрелковый комплекс «Лисья нора».
Глава Дмитровского округа сообщил о начале капитального ремонта бассейна «Бриз», который не работал около 10 лет.
Глава Дмитровского округа рассказал о строительстве образовательных объектов в округе.
Илья Поночевный рассказал о развитии дорожно-транспортной сферы в Дмитровском округе.
Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о реализованных в округе значимых проектах.
Дмитровский округ славится своим горнолыжным курортом, также, муниципалитет является спортивным центом объединяющим разные виды спорта. В Дмитровском округе располагаются 4 гольф-поля, самый крупный конный комплекс в Европе, большие картинг-центр и стрелковый комплекс «Лисья нора».
Глава Дмитровского округа сообщил о начале капитального ремонта бассейна «Бриз», который не работал около 10 лет.
«Это долгожданный объект. Он имеет не только большую, но и маленькую чашу для детей младше 7 лет. Таких бассейнов совсем немного. Мы уже начали его реконструкцию, и в ближайшие полгода завершим», — доложил Илья Поночевный в ходе общения с губернатором.Читайте также:
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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал о реализованных в округе значимых проектах.
Алиса Сергиенко