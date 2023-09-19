В Дмитровском округе с начала сезона очистили 25 прудов

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
«В этом сезоне уже очищено 25 прудов. Хочу отметить, что мы ежегодно расширяем эту программу: если в прошлом году привели в порядок 16 водоёмов, в этом запланировали уже 30», — сообщил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.
Также, для оздоровления прудов специалисты проводят внесение микроводорослей хлорелла в 15 прудов на площади 1 га.
Все работы по очистке прудов завершат до 30 октября текущего года.
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