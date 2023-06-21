В Днепропетровске переименовали 35 улиц

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Власти Днепропетровска переименовали 35 улиц, в том числе Барто, Тургенева и Лермонтова
Власти Днепропетровска вновь переименовали ряд улиц, названия которых были связаны с советским прошлым и Россией, передает РИА Новости.
Сообщается, что, как и в предыдущие разы переименований, в некоторых случаях новые названия были даны в честь известных членов «Организации украинских националистов»* (ОУН*), боевое крыло которой сотрудничало с гитлеровцами и воевало с Красной армией.
Согласно данным телеканала «Общественное», улицу, названную в честь русской и советской писательницы Агнии Барто, переименовали в честь прозаика и члена ОУН* Ивана Багряного, занимавшегося пропагандой украинских националистов во время Великой Отечественной войны.
Как стало известно, переименованию подлежали улицы, названные в честь русских исторических фигур: Максима Горького, Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева и других.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Днепропетровске уничтожен цех ВСУ по сборке БПЛА.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Сообщается, что, как и в предыдущие разы переименований, в некоторых случаях новые названия были даны в честь известных членов «Организации украинских националистов»* (ОУН*), боевое крыло которой сотрудничало с гитлеровцами и воевало с Красной армией.
Как стало известно, переименованию подлежали улицы, названные в честь русских исторических фигур: Максима Горького, Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева и других.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Днепропетровске уничтожен цех ВСУ по сборке БПЛА.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Екатерина Коршунова