В ДНР на выборах губернатора проголосовали подмосковные дорожники без отрыва от работы

360tv.ru
Командированные в ДНР специалисты из Подмосковья тоже голосуют на выборах губернатора Подмосковья.
«360» пишет, что в перерыве между вызовами врачи подмосковной скорой помощи приехали на участок в Новоазовске, чтобы отдать свой голос на выборах губернатора. Они сейчас оказывают медпомощь в ДНР местным жителям и специалистам, занимающимся восстановлением пострадавших от бомбежек домов.
Экстерриториальные участки в ДНР, где голосуют жители Подмосковья, работают с 08:00 до 18:00. Но некоторые закрываются раньше: комиссии во второй половине дня направляется на выездное голосование. Это касается в основном строителей.
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«Работаем здесь круглосуточно и вот между вызовами нам удалось подъехать. Хорошо, что рядом и есть такая возможность приехать проголосовать в нынешних реалиях», —отметил врач Александр Белослудцев.
«Бригадиры их не отпускают. Мы создали специальный график работы комиссии, в первой половине дня она работает на стационарном участке, а потом выездное голосование», — поделилась заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия ОльшанскаяПервой точкой стал пешеходный мост через реку Грузский Еланчик. Рабочие поблагодарили организаторов за возможность участвовать в выборах.
«У меня не получилось поехать на избирательный участок, руководство не отпустило, потому что нужно достраивать инфраструктуру. К нам приехала избирательная комиссия на объект. Мы проголосовали»,—сказал избиратель Евгений Грязнов.Далее комиссия отправилась в поселок Сартана, где восстанавливают мост через реку Кальмиус. Действующие избирательные комиссии заняты на выборах в Московской области, поэтому в ДНР набрали добровольцев.
«Это лучше, чем сидеть дома, надо помочь нашим людям и осуществить их желание проголосовать, так как они проголосовать не могут на территории Московской области», — рассказал доброволец Павел.В конце каждого дня бюллетени достают из урн и помещают в сейф-пакеты. Они будут храниться под замком до 5 сентября, до начала подсчёта голосов.
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Мария Фирсова