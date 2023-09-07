В ДНР состоялся предпоследний день голосования

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В ДНР завершился предпоследний день голосования. Некоторые избиратели не смогли сдержать слёз радости. Об этом сообщает «360».
На избирательных участках собрались большие очереди, однако ждать людям долго не пришлось. Процедура голосования довольно быстрая: избирателям нужно зарегистрироваться в специальной книге и поставить галочки в двух бюллетенях.
Люди очень рады, что ДНР стала частью России, а некоторые от переполняющих эмоций не могли сдержать слёз. Член избиркома Наталья Вирченко рассказала, что один пожилой маломобильный мужчина заплакал, когда голосовал. За этот день сотрудники избирательных комиссий посетили всех маломобильных жителей. Проголосовать смогли все. По их словам, люди надеются, что после выборов они получат то, в чем нуждаются больше всего.
Во время досрочного голосования в ДНР происшествий зафиксировано не было, несмотря на то, что регион находится под постоянными обстрелами с украинской стороны.
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«Для безопасности наших людей, для сохранения их жизни по закону Российской Федерации проводится досрочное голосование. Это удобно и для жителей, для их безопасности, это удобно и для членов избирательной комиссии», — поделилась избирательница Валентина Карпова.
Во время досрочного голосования в ДНР происшествий зафиксировано не было, несмотря на то, что регион находится под постоянными обстрелами с украинской стороны.
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Элина Позднякова