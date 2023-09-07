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В ДНР состоялся предпоследний день голосования

07 сентября 2023, 08:27
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

В ДНР завершился предпоследний день голосования. Некоторые избиратели не смогли сдержать слёз радости. Об этом сообщает «360».
На избирательных участках собрались большие очереди, однако ждать людям долго не пришлось. Процедура голосования довольно быстрая: избирателям нужно зарегистрироваться в специальной книге и поставить галочки в двух бюллетенях.

«Для безопасности наших людей, для сохранения их жизни по закону Российской Федерации проводится досрочное голосование. Это удобно и для жителей, для их безопасности, это удобно и для членов избирательной комиссии», — поделилась избирательница Валентина Карпова.


Люди очень рады, что ДНР стала частью России, а некоторые от переполняющих эмоций не могли сдержать слёз. Член избиркома Наталья Вирченко рассказала, что один пожилой маломобильный мужчина заплакал, когда голосовал. За этот день сотрудники избирательных комиссий посетили всех маломобильных жителей. Проголосовать смогли все. По их словам, люди надеются, что после выборов они получат то, в чем нуждаются больше всего.

Во время досрочного голосования в ДНР происшествий зафиксировано не было, несмотря на то, что регион находится под постоянными обстрелами с украинской стороны.

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#люди
#днр
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«УП»: Украинка рассказала об унижениях в Израиле
«УП»: Украинка заявила об унижениях и депортации из Израиля
07 сентября 2023, 06:39

Фото: iStock/Fotofantastika

Жительница Киева Ирина рассказала о шокирующем опыте путешествия в Израиль. Об издевательствах над украинцами в аэропорту Бен-Гурион она сообщила в беседе с журналистами «Украинской правды».
По словам Ирины, в декабре 2022 по приглашению друзей она прилетела в Тель-Авив через Польшу, чтобы зиму провести в Израиле. Но проблемы сразу же возникли в аэропорту Бен-Гурион — на паспортном контроле долго изучали документы гражданки Украины, после чего сказали ей ждать в зале ожидания.

Спустя время женщину пригласили на собеседование, где задавали личные вопросы. Через трое суток было принято решение депортировать украинку с запретом посещения Израиля в течение пяти лет, так как ее заподозрили в желании «остаться и получать соцпомощь».

«Часто думаю, почему же такое отношение к украинцам? Можно лишь догадываться: Россия имеет большое влияние на Иран, на Сирию, а это соседи Израиля, поэтому Израиль очень боится, как именно Россия отреагирует, если они вдруг начнут помогать Украине», — цитирует издание слова собеседницы.

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В Ростове-на-Дону жителям пострадавших от атаки БПЛА домов предложат жилье
07 сентября 2023, 06:02

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что жителям домов, поврежденных при падении БПЛА, будет предложено жилье из маневренного фонда.
«Жителям пострадавших домов в случае необходимости будет предложено жилье в маневренном фонде», — написал мэр города в своем Телеграм-канале.

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#мэр
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Блинкен: Конфискованное у бизнесменов РФ направят на реабилитацию солдат ВСУ
07 сентября 2023, 04:19

Фото: iStock/Olena_Z

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, куда Вашингтон планирует направить конфискованные у российских предпринимателей средства. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Блинкена, средства, конфискованные у подсанкционных бизнесменов из РФ, направят на реабилитацию солдат ВСУ. Отмечается, что речь идет о $5,4 млн — такую сумму США конфисковали предпринимателя Константина Малофеева, с 2014 года фигурирующего в американских санкционных списках.

«Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов», — цитирует агентство слова госсекретаря Соединенных Штатов.

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#всу
#активы
#рф
#солдаты
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Украинская блогерша Коряк назвала боевиков ВСУ «мясом»
«Вести.ua»: Украинская блогерша Коряк назвала боевиков ВСУ «мясом»
07 сентября 2023, 02:56

Блогерша-миллионик из Харькова Татьяна Коряк назвала украинских бойцов «мясом», у которого «нет шансов». Об этом пишут «Вести.ua».
В публикации говорится, что Коряк в сторис Instagram* отвечала на вопросы подписчиков, одна из которых пожаловалась, что ее ребенок «плачет о папе», отправившемся на фронт,  «пока другие уезжают из страны». На что блогерша ответила: «Другие не должны страдать, если проблемы у нее в жизни».

Кроме того, Татьяна Коряк в другом посте написала, что Киев набирает в армию «мужчин без опыта», или «мясо», у которого нет никаких шансов. Блогерша также задалась вопросом, почему нельзя решить конфликт переговорами.

По информации издания, Коряк, на которую подписаны более миллиона человек, родилась в Артемовске. До российской СВО она жила в Харькове, а после вместе с мужем уехала на Бали.

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#всу
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Отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
07 сентября 2023, 02:00

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Ассоциация городов Украины во главе с мэром Киева Виталием Кличко сообщила, что теплоэнергетические предприятия страны инициируют банкротство, и в связи с этим вынужденно прекращают подготовку к отопительному сезону и подачу горячей воды. Об этом в четверг пишет ТАСС.
«Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже», — говорится в заявлении ассоциации, размещенном на ее сайте.

Главы общин-членов Ассоциации городов Украины призвали премьер-министра страны Дениса Шмыгаля встретиться и найти способы предотвращения срыва отопительного сезона.

Ранее украинский оператор теплоэнергетики ДТЭК предупредил украинцев о проблемах с отоплением, которые могут быть этой зимой. В сообщении оператора говорится, что зима окажется сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рекомендовал гражданам страны покупать обогреватели и прочее оборудование, которое позволит бороться с холодами.

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#отопительный сезон
#киев
#коммунальные службы
#украина
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Штаб: Экипаж кругосветки РГО мог погибнуть из-за нападения акул
07 сентября 2023, 01:25

Фото: iStock/ap-images

Катамаран российской кругосветки, атакованный акулами, ушел под воду. Путешественникам помог спасательный корабль, иначе экипаж мог погибнуть, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя берегового штаба Юлию Калюжную.
Акулы первый раз атаковали катамаран 4 сентября, тогда они повредили левый баллон судна и оно почти погрузилось под воду. Около суток путешественники смогли продержаться в аварийном состоянии, но пятого сентября акулы вновь напали и прокусили правый баллон, катамаран начал тонуть.

«Спасибо спасательной службе Австралии. Они достаточно оперативно отработали, большой корабль подошел через 45 минут и эвакуировал ребят. К этому времени катамаран практически полностью был в воде. Если бы была задержка спасательного корабля, хотя бы часа на два, то, конечно, ребята были бы полностью в воде», — цитирует агентство слова Калюжной.

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#спасатели
#австралия
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Глава избиркома ДНР Высоцкий рассказал о первых российских выборах в республике
06 сентября 2023, 20:23

Фото: РИА Новости

Глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий рассказал, как прошла подготовка к первым в республике российским выборам, в беседе с 360.
«Когда первый раз документ открыл, думаю — господи, тут на полгода чтения!» - признался глава избиркома. 

Высоцкий отметил, что сперва документ показался ему крайне сложным, однако, начав знакомиться с ним, он осознал, что когда все так четко прописано и регламентировано - работать будет гораздо проще. 

Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.

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#днр
#донецк
#мариуполь
#рф
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На Украине вводят новый православный календарь
06 сентября 2023, 20:20

Фото: istockphoto/dimid_86

Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь. Теперь христианские праздники Киев будет отмечать со всей Европой, на 13 дней раньше.
Юлианский календарь является самым старым из всех имеющихся стилей. Его ввел в обиход римский император Гай Юлий Цезарь в 45 году но нашей эры, и в честь него он носит свое название. Григорианский календарь появился в XVI веке, когда потребовались некоторые уточнения из-за смещения даты Пасхи. Новый календарный стиль ввел папа римский Григорий XIII, но в некоторых странах он так и не прижился. Например, Российская православная церковь отказалась принимать нововведения.

ПЦУ приняла новоюлианский календарь, в котором даты праздников совпадают с григорианским, для того, чтобы максимально отмежеваться от русской церковной культуры. За нововведения проголосовали епископы ПЦУ на архиерейском соборе. Против выступил только один священник.

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#церковь
#священник
#стиль
#папа римский
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Заводы Toyota в Японии остановились из-за нехватки места на диске базы данных
06 сентября 2023, 20:00

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Причиной остановки всех 14 предприятий автоконцерна Toyota Motor в Японии стал недостаток места на диске базы данных. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.
В отчете указано, что вынужденная остановка всех сборочных предприятий не была вызвана действиями злоумышленников, а связана с нехваткой объема памяти на серверах, которые контролировали деятельность заводов автоконцерна. Всего остановились 28 производственно-сборочных линий. Во время проведения  работ по сохранению данных производилась также систематизация и удаление устаревшей информации, из-за чего на серверах не хватило места.

Проблема была устранена после форматирования и переноса данных на сервер большего объема. Работа предприятий Toyota Motors была возобновлена на следующий день. Руководство компании принесло извинения своим клиентам и пообещало сделать все возможное, чтобы впредь не допускать подобных сбоев.

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