В ДНР возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины

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В ведомстве пояснили, что мужчина собирал данные и передавал их украинской стороне. Житель региона делился сведениями о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих ВС РФ. ФСБ также сообщила о предостережениях, которые были выданы жителям ДНР, которые попали под влияние украинских спецслужб.
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