В Долгопрудном дети поздравили врачей с Международным днем педиатра

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Юные жители Долгопрудного поздравили своих врачей с Международным днем педиатра. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
20 ноября пациенты детской поликлиники Долгопрудного подготовили для своих лечащих врачей подарки.
Дети приняли участие во флешмобе «Мой врач – супергерой», в рамках которого они нарисовали картины, в которых педиатры предстали в образе супергероев. Также они рассказали о докторах и их суперсиле.
Рисунками были украшены стены поликлиники и все желаю могли поближе рассмотреть картины и почитать истории о силе врачей.
Стоит отметить, что в прошлом году пациенты участвовали в акции «Спасибо, доктор!». В рамках мероприятия взрослые и дети опускали благодарности, пожелания или рисунки для врачей в специальные боксы, которые потом были им вручены.
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Дети приняли участие во флешмобе «Мой врач – супергерой», в рамках которого они нарисовали картины, в которых педиатры предстали в образе супергероев. Также они рассказали о докторах и их суперсиле.
Стоит отметить, что в прошлом году пациенты участвовали в акции «Спасибо, доктор!». В рамках мероприятия взрослые и дети опускали благодарности, пожелания или рисунки для врачей в специальные боксы, которые потом были им вручены.
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Мира Полтева