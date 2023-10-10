В Долгопрудном открыли памятник легендарному штурману Александру Белякову

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
В Долгопрудном на территории МФТИ состоялось торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, участнику легендарных авиационных перелётов 1930-х годов, профессору Физтеха Александру Белякову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Беляков – автор научных трудов, посвящённых Арктике и аэронавигации, давших начало арктическому научно-технологическому направлению деятельности МФТИ. В 1936 году вместе с Валерием Чкаловым и Георгием Байдуковым он совершил рекордный сверхдальний беспосадочный перелёт из Москвы на остров Удд через Северный Ледовитый океан и Петропавловск-Камчатский. А в 1937-м тот же экипаж впервые в мире провёл беспосадочный перелёт Москва – Северный полюс – Ванкувер протяженностью более 9 300 км.
А ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подчеркнул, что великая история создаётся великими людьми. И Беляков – один из них.
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«Александр Васильевич Беляков – истинный патриот нашей земли. Значительная часть его жизни была связана с высшими учебными заведениями, в том числе с МФТИ. Ему приходилось не только преподавать и учить курсантов, но и лично защищать Родину», – отметил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
«Его биография уникальна. Она вобрала в себя все исторические события нашей страны. Он участник четырёх войн, создатель советской школы штурманов. На его учебнике по самолётовождению воспитывались целые поколения советских лётчиков. И для нас очень важно, что он внес свой яркий вклад и в историю МФТИ», – сказал ректор Физтеха.
«Беляков ярко, мощно, на всю страну и на весь мир проявил себя и как большой учёный, и как великий авиатор, и как патриот своей страны. В нём виден грандиозный масштаб личности, высокий уровень исследователя, учёного, испытателя, педагога, человека огромной отваги и мужества», – заявил глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.Почётное право открыть памятник было предоставлено внучке героя Анне Чупилкиной.
«Символично, что камень был заложен в день 125-летнего юбилея моего дедушки в декабре прошлого года. Работа в МФТИ была очень важна для дедушки. И то, что памятник расположен именно здесь, имеет огромное значение», – отметила Чупилкина.Российское военно-историческое общество реализовало проект создания памятника в рамках национального проекта «Культура».
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Лора Луганская