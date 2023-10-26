В Долгопрудном построили домики для бездомных кошек

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Житель Долгопрудного строит дома для бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Мужчина уже построил два домика в районе Институтского переулка.
Домики оснащены лестницей и крышей из шифера. Мужчина самостоятельно ухаживает за чистотой и состоянием кошачих «новостроек».
Кроме этого, он повесил правила для людей, которые хотят подкормить животных, где просит убирать за собой и не оставлять мусор.
Стоит отметить, что пушистые жители уже во всю наслаждаются новыми условиями жизни.
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«Строю из подручных материалов домики для кошек. Один кошкин дом я сделал двухэтажный. Главное, чтобы им зимой теплей жилось», - поделился житель.
Кроме этого, он повесил правила для людей, которые хотят подкормить животных, где просит убирать за собой и не оставлять мусор.
Стоит отметить, что пушистые жители уже во всю наслаждаются новыми условиями жизни.
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Мира Полтева