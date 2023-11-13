В Долгопрудном построят «город в городе»

Фото: Минжилполитики МО
В Долгопрудном строят «город в городе». ГК «Гранель» возводит на набережной имени Москвы жилой комплекс «Бригантина», сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Сейчас девелопер ведёт работы на нескольких объектах. В разной степени готовности находятся корпуса № 2, 3, 4 и 5.
В ЖК «Бригантина» уже построили детскую поликлинику на 95 посещений в смену и два детсада для 300 воспитанников. Также планируется строительство нового корпуса школы № 7 на 1,5 тыс мест, трёх детсадов для 405 малышей и поликлиники для взрослых на 95 посещений в смену.
Как уточнили в министерстве, на первых этажах заселённых домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты.
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В ЖК «Бригантина» уже построили детскую поликлинику на 95 посещений в смену и два детсада для 300 воспитанников. Также планируется строительство нового корпуса школы № 7 на 1,5 тыс мест, трёх детсадов для 405 малышей и поликлиники для взрослых на 95 посещений в смену.
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Лора Луганская