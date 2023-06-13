В Долгопрудном появилась необычная цветочная клумба

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
В честь Дня России в Долгопрудном создали коллективную цветочную клумбу
В честь празднования Дня России в Долгопрудном создали необычную цветочную клумбу на улице Дирижабельная, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Цветочную клумбу создали по распоряжению главы округа Долгопрудный Владислава Юдина.
Ранее сообщалось, что в Долгопрудном завершили работы по обустройству лифта на станции МЦД-1 Долгопрудная. Глава округа Владислав Юдин лично проверил функционирование нового лифта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Цветочную клумбу создали по распоряжению главы округа Долгопрудный Владислава Юдина.
«Появление такого объекта – часть большой и системной работы по развитию городского пространства, созданию красивых локаций, которые добавят красок, выразительности облику округа. Разрастутся кустарники, расцветут цветы – с ними по-иному будет выглядеть улица. Уверен в том, что эта традиция будет иметь продолжение», — поделился глава муниципалитета.Появление цветочной клумбы результат работы ландшафтного дизайнера и активных жителей округа, коллективов организаций и объединений.
«У каждого участника была задача разработать свой участок – от идеи оформления до непосредственного ее воплощения. Предпринимательское сообщество предоставило очень большое количество цветов, отличная рассада», — рассказала заместитель директора МБУ «Благоустройство» Татьяна Анисимова.Сообщается, что ландашфтный дизайнер проекта разделил клумбу на сектора, которые были распределены между участниками акции. Автора самого красивого сектора ждал приз.
Ранее сообщалось, что в Долгопрудном завершили работы по обустройству лифта на станции МЦД-1 Долгопрудная. Глава округа Владислав Юдин лично проверил функционирование нового лифта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко