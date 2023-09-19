В Долгопрудном появится отель и тематический парк «Физтех-лэнд»

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В проект тематического парка «Физтех-лэнд» Застройщик вложит 1,5 миллиарда рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Строительство парка будет реализовано на участке, предоставленном застройщику по упрощённой процедуре без проведения торгов.
В тематическом парке-отеле будут оборудованы лектории, амфитеатры, где будут преподавать естественно‐научные дисциплины, проводить презентации и научные конференции, а также мастерские, испытательные лаборатории, помещения робототехники, полигон беспилотных аппаратов.
«В отеле смогут проживать студенты и выпускники МФТИ и Физтех-лицея, участники конференций, резиденты и сотрудники технопарков. В первой очереди отеля будут созданы условия для одновременного пребывания до 450 гостей. Парк «Физтех-лэнд»— это гибридный экспериментальный центр, где оборудуют несколько площадок», — зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Реализация проекта позволит создать 30 новых рабочих мест.
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