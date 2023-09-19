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В Долгопрудном появится отель и тематический парк «Физтех-лэнд»

19 сентября 2023, 10:48
Фото: istockphoto / Caiaimage/Robert Daly

Фото: istockphoto / Caiaimage/Robert Daly

В Подмосковье создадут отель с прилегающим тематическим парком «Физтех-лэнд» в рамках развития территории детского технопарка АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы.

В проект тематического парка «Физтех-лэнд» Застройщик вложит 1,5 миллиарда рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Строительство парка будет реализовано на участке, предоставленном застройщику по упрощённой процедуре без проведения торгов.


«В отеле смогут проживать студенты и выпускники МФТИ и Физтех-лицея, участники конференций, резиденты и сотрудники технопарков. В первой очереди отеля будут созданы условия для одновременного пребывания до 450 гостей. Парк «Физтех-лэнд»— это гибридный экспериментальный центр, где оборудуют несколько площадок», — зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В тематическом парке-отеле будут оборудованы лектории, амфитеатры, где будут преподавать естественно‐научные дисциплины, проводить презентации и научные конференции, а также мастерские, испытательные лаборатории, помещения робототехники, полигон беспилотных аппаратов.

Реализация проекта позволит создать 30 новых рабочих мест.

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Путин подписал указ о цифровом паспорте: что это значит и насколько безопасно
19 сентября 2023, 11:22

Фото: iStock/yanik88

Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Россияне могут показать документ, открыв его в приложении «Госуслуги» на своем смартфоне. О том, в каких случаях можно использовать цифровой паспорт и заменит ли он бумажный, расскажет редакция «Радио 1».

В России утвердили «цифровой паспорт»


Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Из текста указа следует, что россияне смогут предъявлять документ, открыв его на «Госуслугах», он будет приравнен к бумажной версии. Предоставление сведений посредством приложения будет добровольным, отмечается в указе главы государства.

Цифровой паспорт: как получить


Для того, чтобы получить цифровой паспорт, гражданин должен иметь подтвержденную запись на Госуслугах. После регистрации, россиянин сможет приступить к оформлению цифрового документа в личном кабинете. Приложение потребует ввести персональные данные, содержащиеся в биометрическом паспорте, в том числе будет необходимо отсканировать фото из паспорта, затем будет сгенерирован QR-код.
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Заменит ли цифровой паспорт бумажный?


Полностью заменить паспорт на бумажном носителе не планируется. Использовать цифровой документ можно в некоторых отдельных случаях, бумажные паспорта по-прежнему будут в обиходе. Перечень ситуаций, в которых возможно использовать цифровой аналог документа, определит правительство в течение трех месяцев.

Цифровой паспорт: как выглядит


Изначально предполагалось, что цифровой паспорт будет выглядеть как QR-код, который будет содержаться в специальном приложении. Однако, Минцифры предложили внедрить цифровую версию документа в уже имеющийся портал «Госуслуги». Таким образом, цифровой паспорт будет представлять сгенерированный код, на котором содержатся данные, удостоверяющие личность.

Цифровой паспорт: насколько безопасен


Глава Минцифры Максут Шадаев прежде заявлял, что технология разработки и использования цифровой версии документа, согласована с ФСБ и является «безопасной и защищенной». Министр отметил, что в приложении «Госуслуги» также используются шифровальные средства, которые обезопасят содержащиеся в нем данные.

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В России начнут продавать китайские электромобили Zeekr
19 сентября 2023, 11:05

Фото: istock / Shutter2U

Компания «Автодом», владеющая подмосковным заводом Mercedes-Benz, в октябре начнет продажи китайских автомобилей Zeekr в России. Продажа будет осуществляться в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

На сегодняшний день электромобили Zeekr можно купить в дилерских центрах «Автодом» в Москве и Питере. Стоимость стартует от шести миллионов рублей. Сейчас для покупки доступно 3 модели — Zeekr X, Zeekr 001 и Zeekr 009. 

Производство электрокаров Zeekr располагается в Китае. Zeekr входит в концерн Geely и создает только элеткромобили. В Китае такие машины выпускают с 2021 года. 

Напомним, что весной «Автодом» заключил сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz вместе с подмосковным автозаводом. Бенефициаром АО «Автодом» сейчас является Андрей Ольховский.

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#электромобили
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#машины
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Коронавирус возвращается: В Доме правительства вводят масочный режим
В Доме правительства введут масочный режим из-за COVID-19
19 сентября 2023, 10:49

Фото: istock / nito100

В Доме правительства РФ в Москве вновь введут масочный режим из-за роста заболеваемости.
Надевать маски теперь обязательно с 18 сентября. Об этом сообщает РБК  со ссылкой на правительственные источники. 

По данным издания, будет сокращено количество посетителей и контактов между сотрудниками, сокращение командировок по стране и за рубежом. Теперь обязательно необходимо носить макси или респираторы.

Ввести ограничения решили для нормализации эпидемиологической ситуации в связи с сезонностью респираторных заболеваний и увеличения контактов между людьми после возвращения из отпусков.

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Филиал фонда «Защитники Отечества» подписал соглашение с судебными приставами
19 сентября 2023, 10:26

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества»

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Московской области и Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Московской области подписали соглашение о сотрудничестве.
Благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве, специалисты филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области смогут эффективнее решать вопросы обратившихся военнослужащих и членов их семей, ветеранов специоперации и семей погибших военнослужащих.


«Работа с ФССП ведётся уже давно, но благодаря сотрудничеству ветераны СВО и семьи погибших смогут ещё быстрее и качественнее получать помощь и консультации по юридическим вопросам. Благодарим коллег за сотрудничество и работу во благо наших ребят», — руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова.
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В Подмосковье допустили к работе 19 аттракционов
19 сентября 2023, 09:48

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

На прошлой неделе ещё 19 областных аттракционов прошли проверку инспекторов Гостехнадзора министерства экологии и природопользования Московской области.
Специалисты Гостехнадзора проводят регулярные проверки для обеспечения безопасности аттракционов и технических средств, а также, чтобы выявить технические неисправности и пресечь чрезвычайные ситуации, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Сезон эксплуатации еще не закончился, поэтому важно контролировать работу каруселей до периода, когда они уйдут в так называемую «зимовку» — период, когда большинство из них закроется для посетителей и уйдет на техническое обслуживание», — рассказал министр  экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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#тихон фирсов
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Во вторник утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
19 сентября 2023, 09:19

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

Во вторник утром, 19 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 919,1 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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Франция отказалась запрещать въезд машинам с российскими номерами.

Россиянину нужно 43 дня, чтобы накопить на iPhone 15.
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#минтранс
#пробки
#автомобили
#автомобилисты
#автомобиль
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Россиянину нужно 43 дня, чтобы накопить на iPhone 15
Аналитики выяснили, жители какого города заработают на iPhone 15 быстрее всего
19 сентября 2023, 09:00

Фото: IStock/valiantsin suprunovich

Сервис Авито Работа опубликовал исследование, в котором сравнил цены на новый iPhone 15 со среднестатистическими зарплатами россиян. Документ находится в распоряжении «Радио 1».
На сентябрь 2023 года средняя предлагаемая заработная плата составляет 60 079 рублей. Эксперты посчитали, что для покупки нового гаджета с минимальной комплектацией и стоимостью 124 990 рублей среднестатистическому россиянину придётся работать 43 дня.

Общий рейтинг возглавляет столица, где работающим москвичам в среднем понадобится 36 дней, чтобы купить недавно анонсированный гаджет. Второе место почти в равной степени разделили Санкт-Петербург и Екатеринбург, где жителям нужно проработать около 40 дней для покупки смартфона.

Следом идёт Новосибирск, жителям которого нужно работать 41 день, Нижний Новгород и Тула, жители которых могут купить iPhone через 42 дня. Жителям Тюмени, Рязани и Уфы нужно работать 43, 44, 45 дней соответственно. Замыкает десятку Самара. Жителям этого города понадобиться 26 дней, чтобы купить новый смартфон.

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Франция отказалась запрещать въезд машинам с российскими номерами
19 сентября 2023, 08:58

Фото: istock / Richard Villalonundefined undefined

Посольство Франции в России сообщило, что Франция не намерена запрещать въезд автомобилей с российскими номерами.

«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», — пояснили во французском дипломатическом представительстве издательству «Известия».
Напомним, 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения для членов Евросоюза, в котором поясняло запрет на территорию ЕС автомобилей с номерами России, так как это может оцениваться как импорт. 

Польша запретила въезд на территорию страны машин с номерами, зарегистрированными в РФ с 17 сентября.  Финляндия — 16 сентября, Эстония и Латвия с 19 сентября 2022.

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#граница
#автомобили
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ФТС: Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов бюджета РФ
19 сентября 2023, 08:40

Фото: istock / Orientaly

Экспорт продовольствия становится главной статьей доходов федерального бюджета России после нефти и газа.
По словам Давыдова, Россия почти перевыполнила показатели по экспорту зерна относительно предыдущего года. Основными покупателями зерна стали страны Ближнего Востока, Китай, Египет и Казахстан. Чаще всего поставляются зерновые и масличные культуры, растительное мало, подсолнечник. Об этом заявил врио Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в интервью РИА Новости.

Временно исполняющий обязанности руководителя ФТС также добавил, что рот вывозимой продукции агропромышленного комплекса составил 70 процентов в весовом выражении, в стоимостном — меньше, потому что это «зависит от конъюнктуры цен».

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#россия
#экспорт
#страны
#зерно
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