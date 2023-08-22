В Долгопрудном появятся необычные клумбы

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Необычные клумбы появятся по поручению главы городского окурга Долгопрудный Владислава Юдина.
«По поручению главы округа Долгопрудный Владислава Юрьевича Юдина уже собраны и готовы к монтажу шесть конструкций вертикального озеленения. Корзины с цветами уже закуплены», — доложил на оперативном совещании профильных служб директор МБУ «Благоустройство» Александр Сенкевич.Специалисты приступят к установке новых клумб в среду, 23 августа.
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