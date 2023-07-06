В Долгопрудном поздравили лучших выпускников

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
В Долгопрудном в этом году 94 выпускника закончили школу с золотыми медалями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В ДК «Вперёд» подвели итоги учебного года и поздравили лучших выпускников городских школ. Помимо 94 медалистов, в этом году в Долгопрудном – 116 призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, 41 стобалльник и четыре мультибалльника. В честь них состоялась торжественная церемония награждения, на которую были приглашены родители и директора школ.
Благодарственные письма получили и родители медалистов. Благодарностью главы муниципалитета были также отмечены коллективы городских школ.
Музыкальным подарком участникам церемонии стали выступления городских солистов.
Всего в этом году в Долгопрудном 11-й класс окончили 697 выпускников.
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«С гордостью говорю: образование в Долгопрудном – лучшее в Московской области. Ваши медали – отличное тому подтверждение. Мы годимся вами, вашими успехами, упорством и той работой, которую вы провели над собой. Большое спасибо за труд и достижения», – обратился к присутствующим глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.
Музыкальным подарком участникам церемонии стали выступления городских солистов.
Всего в этом году в Долгопрудном 11-й класс окончили 697 выпускников.
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Лора Луганская