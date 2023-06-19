В Долгопрудном прошел молодежный МедиаПикник

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
В рамках форума участники смогли пообщаться с известными спикерами и узнали много интересного о продвижении своих социальных сетей.
В субботу, 17 июня, в парке Долгопрудного, состоялся форум молодежных СМИ «МедиаПикник», которых собрал продвинутых и начинающих блогеров округа, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
В рамках форума участники смогли пообщаться с известными спикерами и узнали много интересного о продвижении своих социальных сетей.
Общение в неформальной обстановке, хорошая погода, яркие мягкие пуфики, много единомышленников — поспособствовало тому, чтобы образовательные лекции в рамках форума были не только полезными, но и очень приятными, веселыми.
В городском округе Долгопрудный, мероприятие такого рода, происходит ежегодно на протяжении нескольких лет.
Ранее сообщалось, что в детском лагере Долгопрудного, сотрудники пожарной охраны рассказали детям о важности соблюдения мер пожарной безопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В рамках форума участники смогли пообщаться с известными спикерами и узнали много интересного о продвижении своих социальных сетей.
«Наш МедиаПикник подразумевает под собой свободный диалог между ребятами и спикерами, будет много полезной информации, которая поможет при создании и ведении личного блога. Кроме того, вы узнаете, как в дальнейшем развиваться в медиасфере», — рассказала один из организаторов медиафорума Анна Кошелева.На Форуме участники узнали о плюсах и минусах работы блогером, о поиске своей аудитории, о работе с текстовым и видеоконтентом и другое.
В городском округе Долгопрудный, мероприятие такого рода, происходит ежегодно на протяжении нескольких лет.
Ранее сообщалось, что в детском лагере Долгопрудного, сотрудники пожарной охраны рассказали детям о важности соблюдения мер пожарной безопасности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко