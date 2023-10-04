В Долгопрудном прошла беседа молодежи с бойцами СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
В Комплексном молодежном центре Долгопрудного состоялась встреча с действующими участниками СВО. Бойцы стоят на защите родины с сентября прошлого года, сообщила администрация городского округа Долгопрудный.
Школьники, студенты Физтех-колледжа и представителям молодежных общественных организаций внимательно слушали рассказы о службе в мотострелковых войсках.
«Это не просто повестка. Это призыв страны о помощи. А нас так воспитали, что, если потребуется, нужно встать на защиту своего Отечества», - ответил один из бойцов на вопрос уклонения от мобилизации.
Как служба изменила их жизни, какие у них семьи, в какие моменты становится тяжко на фронте и многие другие вопросы задавали ребята. Мужчины честно давали все интересующие молодое поколение ответы.
«Особенно душевные – детские письма. Они придают силы, очень тепло от них становится, и хочется сделать так, чтобы небо для ребят было всегда мирным, чтобы детство было нормальным, а не как на Донбассе», - подчеркнули во время разговора бойцы.
Кроме этого, В конце беседы подростки написали письма для солдатам и ещё долго не могли отпустить бойцов.
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«Это не просто повестка. Это призыв страны о помощи. А нас так воспитали, что, если потребуется, нужно встать на защиту своего Отечества», - ответил один из бойцов на вопрос уклонения от мобилизации.
«Особенно душевные – детские письма. Они придают силы, очень тепло от них становится, и хочется сделать так, чтобы небо для ребят было всегда мирным, чтобы детство было нормальным, а не как на Донбассе», - подчеркнули во время разговора бойцы.
Кроме этого, В конце беседы подростки написали письма для солдатам и ещё долго не могли отпустить бойцов.
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Мира Полтева