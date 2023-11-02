В Долгопрудном прошла встреча с действующим бойцом СВО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
Житель Долгопрудного посетил свою школу во время отпуска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Максим Д. из Долгопрудного служит в зоне боевых действий с начала мобилизации. Он является ветераном чеченской войны.
Во время своего отпуска, боец посетил свою родную 10 школу, где пообщался с учениками. Дети с восхищением слушали героя и задавали интересующие их вопросы. Кроме этого, одна из школьниц была родом с Донецка. Она пожелала бойцам, что они «вернулись невредимыми, пусть вас всегда ждут дома».
«Эта маленькая девочка сама не понаслышке знает, что такое война, что такое артобстрел», - отметил боец.
Стоит отметить, что житель Долгопрудного является наводчиком БТР в зоне СВО. По его словам ему и другим сослуживцам сил придают «вера в Россию, боевые товарищи и семья».
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Во время своего отпуска, боец посетил свою родную 10 школу, где пообщался с учениками. Дети с восхищением слушали героя и задавали интересующие их вопросы. Кроме этого, одна из школьниц была родом с Донецка. Она пожелала бойцам, что они «вернулись невредимыми, пусть вас всегда ждут дома».
Стоит отметить, что житель Долгопрудного является наводчиком БТР в зоне СВО. По его словам ему и другим сослуживцам сил придают «вера в Россию, боевые товарищи и семья».
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Мира Полтева