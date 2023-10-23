В Долгопрудном прошло закрытие мотосезона

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный
После заезда всех участников ждал вкусный чай и увлекательный рок-концерт.
«Не думайте, что мы поставим своих железных коней в гараж и на этом все. Сегодня мы встречаемся с друзьями, делимся летними впечатлениями, подводим некие итоги и, конечно, строим планы на будущее», - отметил президент Долгопрудненского отделения мотоклуба «Ночные волки» Славян Калязин.Стоит отметить, что мотоклуб активно ведут благотворительную деятельность. Они потмгают в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих на СВО и их семей, а также проводят новогодние мероприятия для детей.
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