В Долгопрудном прошёл фестиваль домашних солений и варений

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
В Долгопрудном утроили праздник урожая. В городском Центре культурно-общественных связей провели Фестиваль-дегустацию домашних заготовок, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Хозяйки представили на фестивале солёные огурчики, маринованные помидоры, хрустящую капусту и многочисленные банки варенья.
В фестивале-конкурсе приняли участие представительницы городских общественных организаций. Их приветствовала первый замглавы администрации городского округа Долгопрудный Светлана Курсова.
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«Мы проводим этот фестиваль не только для того, чтобы хозяюшки показали свои кулинарные таланты, но ещё и для того, чтобы своими секретами поделились бабушки. Ведь все мы учились у своих предков, а рецепты передаются из поколения в поколение», - сказала автор идеи фестиваля, председатель общественной организации «Вера» Светлана Михайлова.
«Очень приятно сегодня видеть результат ваших стараний и трудов – урожай и замечательные блюда. Работы, представленные на конкурс, заслуживают отдельного восхищения и благодарностей», – отметила Курсова.В рамках фестиваля провели конкурс в таких номинациях, как «Малиновая наливочка», «Фруктовое искусство», «Веселый помидор» и другие. Победители получили дипломы и подарки, а гости смогли отведать продуктовые экспонаты и узнать секреты приготовления понравившихся домашних заготовок.
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Лора Луганская