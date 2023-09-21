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В Долгопрудном прошёл фестиваль домашних солений и варений

21 сентября 2023, 16:59
Фото: администрация г. о. Долгопрудный

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном утроили праздник урожая. В городском Центре культурно-общественных связей провели Фестиваль-дегустацию домашних заготовок, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Хозяйки представили на фестивале солёные огурчики, маринованные помидоры, хрустящую капусту и многочисленные банки варенья.
«Мы проводим этот фестиваль не только для того, чтобы хозяюшки показали свои кулинарные таланты, но ещё и для того, чтобы своими секретами поделились бабушки. Ведь все мы учились у своих предков, а рецепты передаются из поколения в поколение», - сказала автор идеи фестиваля, председатель общественной организации «Вера» Светлана Михайлова.

В фестивале-конкурсе приняли участие представительницы городских общественных организаций. Их приветствовала первый замглавы администрации городского округа Долгопрудный Светлана Курсова.
«Очень приятно сегодня видеть результат ваших стараний и трудов – урожай и замечательные блюда. Работы, представленные на конкурс, заслуживают отдельного восхищения и благодарностей», – отметила Курсова.
В рамках фестиваля провели конкурс в таких номинациях, как «Малиновая наливочка», «Фруктовое искусство», «Веселый помидор» и другие. Победители получили дипломы и подарки, а гости смогли отведать продуктовые экспонаты и узнать секреты приготовления понравившихся домашних заготовок.

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#долгопрудный
#фестиваль
#общество
#подмосковье
#московская область
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Каширские энергетики приступили к ремонту воздушной линии в Ожерелье
21 сентября 2023, 17:53

Фото: istockphoto / hxdyl

Сотрудники «Мособлэнерго» приступили к работам по капитальному ремонту воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП-10, питающей потребителей на улице Ожерельевской в Кашире.
Специалисты «Мособлэнерго» на сегодняшний день уже выполнили замену 17 опор на участке 350 м, а также выполнили монтаж ответвлений к 15 частным домовладениям, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Также, специалисты планирует заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный (СИП). 

Завершение всех работ намечается на конец сентября. 

Данные мероприятия являются вторым этапом капремонта сетей фидера «Ожерельевская». Энергетики произвели частичный ремонт линии в прошлом году, завершающий этап в объеме около 400 м планируется выполнить в следующем году.

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#данные
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#специалисты
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Что делать, если потерял паспорт в другой стране
21 сентября 2023, 17:28

Фото: iStock/udra

Путешественники могут потерять паспорт в спешке, из-за растерянности или могут вовсе стать жертвами грабителей. Редакция «Радио 1» расскажет, что делать, если паспорт утерян за границей и как без документа вернуться домой.

Что делать, если потерял паспорт за границей


Турист, который потерял паспорт за границей, в первую очередь должен обратиться в местное отделение полиции. Оформив заявление о пропаже документа, следует отправиться в российское консульство, где на основании заявления в полицию, обращение экстренно примут к рассмотрению. Заявление из полиции также следует сохранить для восстановления документа по возвращении в Россию.

Чтобы консульство выдало документ, с которым можно будет покинуть страну, при себе нужно иметь:
  1. российский паспорт или иные документы, удостоверяющие личность
  2. две цветные или чёрно-белые фотографии 35*45 мм на однотонном фоне
  3. заявления от двух свидетелей с российскими документами, которые смогут подтвердить личность
Далее консульство предоставит свидетельство на возвращение, которое будет действовать 15 дней. В течение этого срока страну необходимо покинуть. Важно понимать, что отправиться в другую страну по выданному свидетельству нельзя.
Если у человека при себе нет документа, удостоверяющего личность и нет возможности воспользоваться ни одной из перечисленных опций, консульство направит запрос в ФМС России, чтобы установить личность обратившегося. Проверка может занять несколько дней.

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Какие документы взять с собой за границу



Чтобы оградить себя от возможных проблем, связанных с восстановлением загранпаспорта, следует заранее подготовить документы, которые стоит взять с собой в поездку. Прежде всего это ксерокопии страниц заграничного паспорта. Также можно загрузить скан документов в облачное хранилище, к которому будет доступ за границей. Российский паспорт лучше взять с собой. Также следует взять две фотографии размером 3,5 на 4,5 см. Заранее нужно узнать адреса консульства РФ в стране, в которую предстоит поездка.

Туристам также рекомендуется оформить страховку с опцией «Страхование от потери или кражи документов». Она покроет часть расходов, связанных с проживанием во время подготовки документов и покупкой билетов обратно.  

 

Как не потерять паспорт


Несмотря на то, что туристические города часто встречаются с проблемой утраты паспортов путешественниками, оказаться без документов на территории чужой страны чревато штрафами, задержанием и даже депортацией. Чтобы не омрачить себе отдых и поездку за рубеж, важно обеспечить сохранность своих документов.

Паспорт лучше всего оставлять в отеле. Чтобы приобрести билет или обратиться в полицию будет достаточно копии документа. В заведения, которые работают в ночное время также можно пройти, предъявив ксерокопию. Если паспорт все же необходим, нужно помнить, что его нельзя носить в заднем кармане брюк, наружном кармане сумки или в руках. Вместе с паспортом следует взять его ксерокопию и другой документ, удостоверяющий личность, им могут быть водительские права. Носить документы вместе не рекомендуется. Лучше распределить их в разных частях сумки, внутренних карманах, чтобы исключить их пропажу одновременно. 

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#рф
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Компания «МВС АГРО» завершает уборочную кампанию урожая
21 сентября 2023, 17:26

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В городском округе Кашира сельскохозяйственные предприятия продолжают сбор урожая.
Специалисты уже завершили сбор рапса на площади 50 га, а также в этом году выращивали в хозяйстве и озимую пшеницу на площади 400 га. Специалистам ещё предстоит сбор сои с площади 60 га, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В этом году у нас фуражная озимая пшеница, в ней недостаточно клейковины. Для выращивания продовольственного зерна, кроме благоприятных погодных условий, необходимо больше удобрений. Например, яровую пшеницу удалось вырастить продовольственной», — рассказывает генеральный директор «МВС АГРО» Денис Пустовит.
Компания «МВС АГРО» начала работать на территории Каширы 3 года назад. Площадь земель под управлением компании достигает 3300 гектаров.

В этом году в планах у хозяйства ввод ещё около 300 гектаров земли в оборот.

Хозяйство получает субсидии и поддержку от Минсельзозпрод Подмосковья за активную деятельность и за введенные в 2022 году в сельхозоборот участки общей площадью 454 га.

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#субсидии
#кашира
#компании
#специалисты
#урожай
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В Реутове продолжается благоустройство на проспекте Мира
21 сентября 2023, 17:20

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Первый заместитель главы администрации подмосковного Реутова Николай Ковалёв вместе с представителями АО «ВПК «НПО машиностроения» проверил ход благоустройства на проспекте Мира, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
«Первый заместитель главы администрации Реутова Николай Ковалёв встретился с представителями АО «ВПК «НПО машиностроения». Во время встречи две стороны проверили ход благоустройства проспекта Мира, которое является совместным проектом администрации и градообразующего предприятия», – говорится в сообщении.    
В пресс-службе уточнили, что благоустройство проспекта Мира началось в середине июля текущего года. Изменения произойдут на чётной стороне проспекта Мира от дома №2 до улицы Советской. Там заменят опоры освещения, заасфальтируют пешеходную дорожку.
«Следует отметить, что освещение будет двухконсольным. Одна консоль осветит дорожное полотно. Вторая, чуть пониже, будет направлена на пешеходную дорожку. Поменяем также асфальтобетонное покрытие на тротуаре. Сейчас ожидаем прибытие заказанных опор для освещения», – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора компании «Альппрофит» Игоря Денисова.  
В рамках благоустройства запланировано также озеленение территории. Будет уложен газон и высажены кустарники. Завершить работы планируется к 15 октября, добавили в пресс-службе.

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#станислав каторов
#реутов
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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В Кашире регулярно собирают гуманитарные грузы для бойцов СВО
21 сентября 2023, 16:56

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО ведётся в нескольких центрах и пунктах городского округа Кашира.
Гуманитарная помощь от жителей сортируется и отправляется через Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» до передовой, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Принять участие в сборе гуманитарного груза можно по адресам центров гуманитарной помощи:
— город Кашира-3, улица Ленина, дом 9, корпус 1. Каширский молодежный центр;
— город Кашира-3, улица Садовая, дом 2Б. Центр Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Адреса пунктов сбора (администрации территориальных отделов):
— мкр. Ожерелье, улица Пионерская, дом 17;
— п. Зендиково, улица Банная, дом 6А;
— д. Каменка, улица Центральная, дом 9;
— п. Новоселки, улица Центральная, дом 12;
— д. Тарасково, улица Комсомольская, дом 24;
— п. Богатищево, улица Новая, дом 10.

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Глава Каширы Михаил Шувалов вручил медаль Суворова Герою СВО.
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#радио
#кашира
#город
#улица
#гуманитарная помощь
#служба
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Глава Каширы Михаил Шувалов вручил медаль Суворова Герою СВО
21 сентября 2023, 16:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов вручил медаль Суворова военнослужащему за боевые заслуги в ходе специальной военной операции.
На традиционном оперативном совещании, глава городского округа Михаил Шувалов совместно с председателем Совета депутатов муниципалитета Сергеем Буровым вручили участнику специальной военной операции, каширскому Герою, медаль Суворова за особые достижения в ходе боевых действий, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Такая награда присуждается за мужество и отважность, чем и обладает житель Каширы Сергей Р.
«Высокая государственная награда — результат настоящего мужества и отваги, которые проявил наш Герой в борьбе с поднявшим голову неонацизмом. И на этих примерах самоотверженности будем обязательно строить патриотическую работу, давая правильные жизненные ориентиры нашему подрастающему поколению», — сказал Михаил Шувалов.
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#медаль
#кашира
#награда
#герой
#операции
#михаил шувалов
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Автоэксперт Шкуматов оценил идею продления срока действия водительских прав
21 сентября 2023, 16:10

Фото: iStock/welcomia

Автоэксперт Пётр Шкуматов заявил в беседе с NEWS.ru, что продление срока действия водительского удостоверения сразу до 20 лет – абсолютно логичная мера, которая не создаст дополнительных проблем различным профильным ведомствам.
Он уточнил, что медицинские учреждения загружают данные в базу ГИБДД через систему обмена данными. Если возникнет необходимость приостановить действие водительского удостоверения, например, по причине заболевания водителя, это будет сделано сразу в системе. 

Кроме того, собеседник NEWS.ru отметил, что в настоящее время всё популярнее становятся электронные права, изменить данные в которых также не составит труда.

По мнению Шкуматова, этот законопроект будет принят.

Ранее глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв выступил с предложением продлить срок действия водительского удостоверения с 10 до 20 лет.

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#водительские права
#гибдд
#автомобиль
#законопроект
#госдума
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Юрист раскрыл, что грозит россиянам за просмотр фильмов на пиратских сайтах
Юрист Кравченко рассказал, что грозит россиянам за просмотр кино без лицензии
21 сентября 2023, 16:04

Фото: IStock/demaerre

Более половины россиян (52%) считают, что требовать плату за просмотр фильмов в сети и скачивание музыки и книг неправильно. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Также 63% опрошенных считают, что для борьбы с распространением пиратских копий фильмов и сериалов необходимо обеспечить доступные цены для просмотра. Управляющий партнёр коллегии медиа-юристов Фёдор Кравченко рассказал «Радио 1» об ответственности за «пиратство».
По словам специалиста, в России каждый год возбуждают порядка 500 дел за нарушение исключительных прав, например, за показ фильма в кинотеатре без лицензии или продажу копий фильма. Однако простому россиянину, который посмотрел фильм на пиратском сайте ничего не грозит, подчеркнул юрист.
«Привлекать к ответственности можно тех, кто либо раздаёт пиратский контент с торрентов, либо создаёт сайт и на нём размещает экземпляры этого произведения, либо производит и торгует флешками, дисками. Если человек нашёл в интернете какой-то нелицензионный фильм, то привлечь к ответственности этого человека будет сложно. Это возможно только в том, случае, если он создаст копию этого фильма, и не только для личного использования, а начнёт распространять, давать друзьям или показывать в своём кафе или в другом общественном месте. Если он просто посмотрел этот фильм с семьей, то он не нарушил исключительное право», — сказал Фёдор Кравченко.
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Российские власти потребовали объяснений от Исинбаевой, отрекшейся от Путина
Спортсменка Елена Исинбаева удалила фотографию с Путиным
21 сентября 2023, 15:48

Фото: сайт Кремля

Представители российской власти призвали спортсменку Елену Исинбаеву объяснить удаление фотографии с Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Утро.ру»
Из соцсетей спортсменки пропала фотография с президентом России Владимиром Путиным, которая была сделана во время проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году. Опубликовала её Исинбаева в 2017 году, когда заявляла о присоединении к Putin Team.

Первой, как сообщает «Утро.ру», отреагировала на это депутат Светлана Журова. Она предположила, что аккаунт спортсменки был взломан, или, что фото вообще не было на её личной странице. Депутат призвала Исинбаеву объяснить этот инцидент. 

С таким же призывом выступил депутат Дмитрий Свищев, который заявил, что скрытные действия Исинбаевой в соцсетях неясны, поэтому она должна открыто рассказать о причинах своих действий. 

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#владимир путин
#фотография
#депутаты
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