В Долгопрудном установят 13 новогодних ёлок

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
На площади Собина в Долгопрудном начали устанавливать 16-метровую новогоднюю ёлку. Её будет оттенять большой светящийся шатёр, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Всего в парках и на основных площадях Долгопрудного появится 13 елей. Кроме того, на площади Собина развернётся ледовый городок. Горка, игровой лабиринт, фотозона, Дед Мороз со Снегурочкой и символ наступающего года Дракон – всё это будет выполнено изо льда. Также к Новому году улицы города украсят иллюминация, фотозоны и арт-объекты», – говорится в сообщении.Новая фотозона появится в Центральном парке, у КДЦ «Полёт». Будут новые консоли на Первомайской, Дирижабельной, Новом бульваре и в других местах.
1 декабря на шести площадках в Долгопрудном состоится областное мероприятие – зажжение новогодних ёлок и праздничных иллюминаций. А всего в течение декабря и новогодних праздников в округе состоится более 100 мероприятий.
23 ноября приступят к установке и украшению ели в Центральном парке.
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Лора Луганская