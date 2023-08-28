В Долгопрудном восстановят дом «чайного короля» – купца Кузнецова

Фото: энциклопедия Долгопрудного
В Долгопрудном планируют отреставрировать усадьбу «чайного короля России», купца Александра Кузнецова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сейчас завершается подготовка к работам. Проведены масштабные исследования по геодезии, геологии, экологии и гидрологии. Определены охранные зоны. Пакет научно-проектной документации до конца года направят на государственную историко-культурную экспертизу, а затем в Главное управление культурного наследия Московской области.
В ХIХ веке в Российской империи семье Кузнецовых принадлежала крупнейшая чаеторговая фирма, а в Китае – чайные плантации, откуда товар перевозили по Великому чайному пути. Долгопрудный можно считать финальной точкой на этом историческом маршруте.
История села Мысово прослеживается с 1660-х годов. Но широкую известность оно получило в 1880-х годах, когда усадьбу выиграл в карты знаменитый купец Кузнецов. С тех пор дом с башней и конюшнями, а также другие строения комплекса пережили многое. Усадьба ветшала и разрушалась.
Планируется, что в отреставрированном доме будет создан музей. Вдоль Котовского залива предлагается организовать пешие и речные экскурсионные маршруты, а также паломнические экскурсии к Спасскому храму.
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В ХIХ веке в Российской империи семье Кузнецовых принадлежала крупнейшая чаеторговая фирма, а в Китае – чайные плантации, откуда товар перевозили по Великому чайному пути. Долгопрудный можно считать финальной точкой на этом историческом маршруте.
Планируется, что в отреставрированном доме будет создан музей. Вдоль Котовского залива предлагается организовать пешие и речные экскурсионные маршруты, а также паломнические экскурсии к Спасскому храму.
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Лора Луганская