В Доме молодёжи наградили победителей конкурса «Лидеры села»

Фото: пресс-служба РССМ
«Президент уделяет особое внимание повышению качества жизни на селе и, следовательно, созданию условий для молодёжи на сельских территориях. Для Росмолодёжи эта тема в фокусе внимания. Этот процесс невозможен без управленческих кадров, которые будут работать "на земле", добиваться развития каждого населенного пункта страны. Конкурс "Лидеры села" призван решить эту задачу», – рассказала руководительЛидер РССМ, зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, Юлия Оглоблина заявила, что здесь удалось собрались лучшие управленцы сельских территорий. По ее словам, эти люди люди знают все проблемы глубинки и варианты их решений.Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
В конкурсе приняли участие сельские управленцы от 18 до 35 лет из 89 субъектов РФ. Среди них оказались студенты вузов, ссузов, работники сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, IT и других отраслей. Финалисты смогут реализовать свои треки профессионального и карьерного развития при поддержке наставников и войти в кадровый резерв для органов местного самоуправления.
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