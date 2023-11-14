В Доме молодёжи наградили победителей конкурса «Лидеры села»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина инициировала проведение проверки в отношении ряда популярных российских блогеров. Прежде был задержан инфобизнесмен Аяз Шабутдинов, который продавал курсы о том, как стать успешным бизнесменом. Редакция «Радио 1» расскажет, кто еще попал в список для проверки, и чем для блогеров и коучей чревато внимание Мизулиной.