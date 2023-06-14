В Доме правительства Московской области проходит конференция региональной «Единой России»

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
На конференции по итогам тайного голосования делегатов будет определен кандидат, которого партия выдвинет для участия в выборах на должность губернатора Московской области.
Вторым участником стал сенатор Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике Ольга Забралова.
Третьим участником отбора стал Заместитель секретаря Московского областного отделения Партии по организации волонтерской деятельности, депутат Государственной Думы Александр Толмачев.
Кандидат будет определен решением большинства голосов делегатов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье впервые проведут дистанционное электронное голосование. Подробнее об этом читайте в нашем материале.