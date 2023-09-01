В Домодедове открыли лесопарк Гальчино с карьером и родником

Фото: Минблаго МО
В городском округе Домодедово торжественно открыли лесопарка Гальчино. Мероприятие под названием «Легенда о Галиче» прошло в этно-стиле, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Для гостей лесопарка подготовили развлекательную программу с квестами, играми, мастер-классами и историческую реконструкцию.
Площадь территории благоустройства составила 30 га. Там проложили пешеходные дорожки, установили фонари освещения, оборудовали вело-лыжный маршрут.
На территории лесопарка расположены два природных объекта: старый карьер и родник с вытекающим из него ручьём. Вдоль карьера обустроили смотровые площадки и зоны отдыха. По просьбе местных жителей площадку у родника обновили, обустроили удобные спуски, лестницу из металла, площадку для отдыха, мостики и дорожки из деревянного настила.
В лесопарке установили детскую площадку с деревянными игровыми элементами. Специально для кадетского класса соседней школы по лесу проложили спортивные маршруты с полосой препятствий.
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«В этом году мы реализовали в этом муниципалитете два больших объекта: парк «Взлёт», который открылся в июле, и лесопарк Гальчино. Это природные территории, где созданы места для спокойного и активного отдыха. Сюда можно прийти в выходные с детьми, заняться спортом, просто провести время на свежем воздухе. Работы по созданию таких территорий для отдыха мы ведём по всему Подмосковью и будем продолжать», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
На территории лесопарка расположены два природных объекта: старый карьер и родник с вытекающим из него ручьём. Вдоль карьера обустроили смотровые площадки и зоны отдыха. По просьбе местных жителей площадку у родника обновили, обустроили удобные спуски, лестницу из металла, площадку для отдыха, мостики и дорожки из деревянного настила.
В лесопарке установили детскую площадку с деревянными игровыми элементами. Специально для кадетского класса соседней школы по лесу проложили спортивные маршруты с полосой препятствий.
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Лора Луганская