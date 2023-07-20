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В Домодедове по просьбам жителей благоустроят лесопарк Гальчино

20 июля 2023, 18:55

Фото: Минблаго МО

В лесопарке Гальчино в городском округе Домодедово стартовали работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Лесопарк расположен у деревни Гальчино, поэтому его территорию можно считать уникальным природным двором для местных жителей. Обстановка позволяет создать камерный парк с уютной атмосферой. Здесь необходимо минимальное вмешательство человека, чтобы сохранить красоту места. Мы проводили встречи с жителями по проектированию. Все их пожелания были учтены в концепции», – сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Общая площадь территории благоустройства – 30 га. Предполагается прокладка пешеходных дорожек, установка фонарей освещения на деревянных опорах.


Для занятий спортом оборудуют вело-лыжный маршрут. Будет обустроена входная группа, рядом с которой организуют парковку.

На территории лесопарка расположено два знаковых природных объекта: старый карьер и родник с вытекающим из нег ручьём. Для удобства местных жителей у родника обустроят удобные спусков, лестницы, оборудуют площадки для отдыха, мостики и дорожки из деревянного настила.

Вдоль карьера планируется обустройство смотровых площадок и зон спокойного отдыха с шезлонгами. Для детей установят детскую площадку. Сейчас на территории ведутся подготовительные работы.

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#Михаил Хайкин
#парк
#Домодедово
#Минблаго МО
#Московская область
#Подмосковье
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Петербургские полицейские задержали подозреваемого во взрыве в отделении Сбербанка
20 июля 2023, 18:58

Фото: istockphoto/G0d4ather

Оперативниками Санкт-Петербурга задержан подозреваемый во взрыве в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся в Колпинском районе. Мужчине 54 года, в 2000 году он был судим за кражу.
Во время допроса он не признал свою вину и заявил сотрудникам уголовного розыска, что не понимает причину задержания. Однако его сожительница сообщила, что фигурант рассказывал ей о своих намерениях, тогда как она пыталась переубедить его, передает «Фонтанка.ру». 
Напомним, мужчина принес в зону обслуживания отделения Сбербанка трубу, начиненную взрывчаткой, намереваясь подорвать банкомат и извлечь из него кассеты с купюрами. Он поджег фитиль самодельного взрывного устройства и убежал. Однако заряд оказался слабоват: взрывная волна только выбила окна и нанесла незначительные повреждения банкомату.

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#сбербанк
#взрыв
#петербург
#подозреваемый
#банкомат
#полицейские
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Две дороги проложат к новому образовательному кластеру на базе Технолицея в Истре
20 июля 2023, 18:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

К новому образовательному кластеру, который создаётся на базе Технолицея им. В.И. Долгих в Истре, построят две дороги, чтобы учащимся и преподавателям было удобно добираться. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки хода строительства.
«Первую дорогу мы откроем 1 сентября, а в дальнейшем построим ещё одну, с тремя мостами, которая будет идти от Новой Риги. Проектную экспертизу она уже прошла», – отметил губернатор.
1 сентября, на год раньше срока, откроют дорогу со стороны ул. Ленина в селе Павловская Слобода. Её протяжённость составит 3,3 км. Также введут две кольцевые развязки и обустроят три парковки на 1,2 тыс машино-мест. Готовность первого участка – более 60%. 
 
Кроме того, в планах – строительство дороги от федеральной трассы М-9 «Балтия» длиной 4,6 км, трёх мостов через реку Беляну и реконструкция развязки на пересечении с Новорижским шоссе. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Истра
#образование
#обраазовательный кластер
#Технолицей им. В.И. Долгих
#дороги
#строительство
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В Подмосковье ожидается нашествие опасного насекомого
20 июля 2023, 18:31

Фото: istockphoto

Изменения климата могут привести к распространению в Московской области жука лубоеда. Об этом рассказал эколог, председатель движения «Экосила 50» Анатолий Баташев.
В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» эксперт рассказал, что подобное нашествие насекомых на подмосковные леса в последний раз наблюдалось около 15 лет назад, когда большинство старых ельников в регионе уничтожил жук-короед. Тогда с короедом удалось справиться, отметил эколог, но теперь леса может ожидать новая беда — жук лубоед.

В Подмосковье достаточно старых сосновых лесов, которым может угрожать опасность. Климат сейчас активно меняется, а потепление создает комфортные условия для размножения короедов, лубоедов и прочих вредителей. Лубоеды поедают и ослабляют деревья, заражают их бактериями. Они проделывают ходы под корой, от чего сосна болеет и пересыхает.

Анатолий Баташев также напомнил, что сосна — это массивное и сверхтяжелое дерево, рядом с которым надо соблюдать осторожность. Поэтому, если рядом с домом на участке есть высохшая сосна, лучше взять порубочный билет, вызвать специалистов, которые аккуратно его «разберут». Потому что его падение может быть опасным и для дома, и для машины, и для людей.

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#эколог
#подмосковье
#жук
#лубоед
#сосна
#климат
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Конкурс в школу Технолицея им. В.И. Долгих в Истре достиг шести человек на место
20 июля 2023, 18:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В школу Технолицея им. В.И. Долгих в Истре, на базе которого создадут областной инженерно-технический образовательный кластер, до окончания приёма, 14 июля, подали более 3,2 тыс. заявок. Конкурс в школе – шесть человек на место, рассказала директор лицея Екатерина Сизинцева. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Сейчас ребята проходят тестирование в здании нового детского сада. На первом этапе проверяют знания по русскому и английскому языкам, математике. Второй этап включает психолого-педагогическое собеседование и проектную работу, в зависимости от возраста. 
«Тестирование продлится до 26 августа. В лицее смогут бесплатно учиться ребята, ставшие победителями и призёрами регионального или заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Встречаемся с ребятами и родителями, чтобы окончательно принять решение по зачислению на стипендиальную программу», – рассказала Сизинцева.
Школу задумывали как билингвальную, однако появился запрос на изучение китайского языка, и он тоже был добавлен в программу. Из числа носителей набрано 90% педагогического состава из Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Колумбии, Аргентины, Южной Африки и Китая. Помимо программирования, робототехники и вычислительных систем, лицеисты будут изучать киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней. Особое внимание – технологиям беспилотникоов, геймификации и прототипированию. 
«Технолицей ждёт ребят, ориентированных на математику, информатику, точные науки. Я составлял вступительные испытания, планировал приёмную кампанию. Раньше жил в Москве, работал в лицее Высшей школы экономики, но городская среда немного надоела. А поскольку появилась возможность работать в Технолицее, переехал в Павловскую Слободу. Здесь чудесная природа, до работы можно дойти пешком», – поделился руководитель кафедры математики Технолицея им. В.И. Долгих Денис Чистяков
Конкурс в детский сад, который планируют ввести уже 30 июля – четыре человека на место. Родители подали 820 заявок. Малыши также проходят психолого-педагогическое тестирование и собеседование по английскому языку.
 
Сегодня штат близок к полному укомплектованию. Всего в лицее будут работать 143 педагога – выпускники престижных вузов.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#образование
#Технолицей им. В.И. Долгих
#Истра
#образовательный кластер
#школьники
#детский сад
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Депутат Нилов прокомментировал заявления Мурашко об абортах
20 июля 2023, 18:15

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложения главы Минздрава Михаила Мурашко об ограничении продажи препаратов для прерывания беременности и запрете на проведение абортов частными клиниками. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Эксперт напомнил, что уже выступал с таким заявлением вместе с коллегой Еленой Мизулиной и другими депутатами ГД «лет десять назад». Тогда они требовали прекращения продажи медикаментов для прерывания беременности, поскольку они ведут к образованию бесплодия у женщин. Каждый такой случай негативно сказывается на демографической ситуации в стране, подчеркнул Нилов в беседе с ОСН.

Кроме того, он вспомнил книгу Владимира Жириновского «Рожать», где представлены тридцать пунктом, соблюдение которых позволит побороться с демографическим кризисом. Одним из предложений политика стало оказание психологической и материальной помощи женщинам, чтобы они были готовы рожать.

Прокомментировал эксперт и проведение абортов в частных клиниках. По его мнению, важно контролировать деятельность таких медицинских организаций. Если они имеют все необходимые лицензии и ответственно подходят к делу, то можно допустить их деятельность, подчеркнул Нилов.

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#аборт
#демография
#кризис
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Второй пациент с подозрением на холеру попал в больницу в Тамбовской области
20 июля 2023, 18:14

Фото: istockphoto/Md Babul Hosen

В Тамбовской области госпитализирован уже второй пациент с подозрением на холеру. Первый заболевший, 20-летний Мохаммад попал в больницу 17 июля. За несколько дней до этого он прилетел в московский аэропорт Шереметьево.
Сегодня, 20 июля, в больницу угодил второй заболевший, 23-летний Алам, сообщает телеграм-канал Baza. Он прилетел с Мохаммадом на одном самолете, поэтому мог заразиться от того во время полета. Его мазок на холерный вибрион дал положительный результат. В настоящее время у обоих молодых людей берут дополнительные анализы.

Почти все пассажиры этого рейса работают вместе на одном предприятии В Тамбовской области. При этом еще у четырех сотрудников компании присутствуют симптомы заболевания, но их мазок дал отрицательный результат. Они также находятся на карантине в медицинском учреждении. Всего в организации работают 300 человек.

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#холера
#мазок
#пациент
#заболевание
#самолет
#рейс
#тамбовская область
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В Подмосковье завершили строительство складского комплекса для хранения спецодежды
20 июля 2023, 18:08

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию складского комплекса для хранения одежды в Раменском городском округе.

Застройщиком выступил АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», инвестиции которого составили 3,5 млрд рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Площадь объекта — более 55 тысяч кв. метров. В складском комплексе планируется хранение спецодежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для предприятий энергетической, нефтяной, газовой, угольной, химической, нефтехимической промышленности и др. Реализация проекта позволила создать в округе 350 новых рабочих мест.

Группа компаний «Восток-Сервис» основана в 1992 году и специализируется на разработке, производстве и реализации спецодежды и средств индивидуальной защиты. Ассортимент поставляемых товаров — более 12000 наименований.


Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#Строительство
#Раменское
#спецодежда
#ЦСС
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Технолицей в Истре откроют досрочно – ко Дню знаний
20 июля 2023, 18:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства

Технолицей им. В.И. Долгих в Истре, на базе которого создадут областной инженерно-технический образовательный кластер, откроют досрочно – к 1 сентября. Об этом стало известно в ходе проверки хода строительства учреждения, которую провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Учиться в этой школе будет весьма сложно, но интересно. Важно, чтобы ребята хотели сюда приходить. Я думаю, что у нас это получится. Для одарённых детей учёба будет бесплатной. Сначала строим кампусы для преподавателей. Наша задача – пригласить сюда лучших. Специалисты из восьми стран уже подписали контракты», – сказал Воробьёв. 
Он добавил, что это будет школа полного дня, поэтому там организуют дополнительные занятия спортом, творчеством, робототехникой, программированием. 
 
В состав кластера войдут школа на 960 мест, детсад на 320 воспитанников, два корпуса для преподавателей по 50 мест каждый и учащихся – на 150 человек. На территории будут стадион с подогревом поля и трибунами для 500 человек, игровые и спортивные площадки. На объекте в две смены трудятся более 400 рабочих. 
«Сейчас в детсаду завершаем работы по инженерным системам, отделку, установку дверей и наличников. Осталось около 5%, до конца месяца всё сделаем. В школе заканчиваем фасадные и отделочные работы, установку витражей в атриуме, остекление внутренних перегородок и монтаж инженерных систем. Проводим благоустройство, озеленение, делаем освещение. К 1 сентября всё будет готово», – пообещал представитель подрядчика Виталий Кутиян
 Учиться в новом образовательном кластере на базе лицея смогут талантливые ребята со всей страны. 
 
В Подмосковье уже работают два образовательных кластера. В естественно-научном на базе Физтеха в новом учебном году появится детский технопарк на 1 тыс посетителей. Там оборудуют лаборатории для занятий по физике, химии и биологии, введут кампус на 200 учащихся.
 
В гуманитарном кластере на базе Гимназии им. Е.М. Примакова в прошлом году построили четыре кампуса на 90 человек каждый и стадион.  

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#образовательный кластер
#Истра
#лицей
#школа
#детский сад
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Почти 80 тысяч автомобилей Lada отзывают для дооснащения
Росстандарт объявил об отзыве в России почти 80 тыс. автомобилей Lada
20 июля 2023, 18:00

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В России решили отозвать более 79,5 тыс. автомобилей Lada, выпущенных компанией «АвтоВАЗ», об этом сообщает Росстандарт.
Речь идет об отзыве автомобилей, которые были реализованы в 2022-2023 годах. 

В ведомстве назвали причину соответствующего решения. Росстандарт посчитал необходимым оснастить машины блоками управления системой оповещения экстренных служб «ЭРА-Глонасс». Отмечается, что автовладельцы не будут доплачивать за установку оборудования. 

Общее число автомобилей, которые подлежат отзыву, превышает 79,5 тыс. 

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#«АвтоВАЗ»
#Росстандарт
#отзыв
#автомобили
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