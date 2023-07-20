В Домодедове по просьбам жителей благоустроят лесопарк Гальчино

Фото: Минблаго МО
«Лесопарк расположен у деревни Гальчино, поэтому его территорию можно считать уникальным природным двором для местных жителей. Обстановка позволяет создать камерный парк с уютной атмосферой. Здесь необходимо минимальное вмешательство человека, чтобы сохранить красоту места. Мы проводили встречи с жителями по проектированию. Все их пожелания были учтены в концепции», – сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Общая площадь территории благоустройства – 30 га. Предполагается прокладка пешеходных дорожек, установка фонарей освещения на деревянных опорах.
На территории лесопарка расположено два знаковых природных объекта: старый карьер и родник с вытекающим из нег ручьём. Для удобства местных жителей у родника обустроят удобные спусков, лестницы, оборудуют площадки для отдыха, мостики и дорожки из деревянного настила.
Вдоль карьера планируется обустройство смотровых площадок и зон спокойного отдыха с шезлонгами. Для детей установят детскую площадку. Сейчас на территории ведутся подготовительные работы.
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