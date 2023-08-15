В Домодедово построят производственный комплекс для напитков

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области на этапе проектирования поступил объект производственного комплекса для изготовления безалкогольных напитков застройщика «ДМД Технологии» в городском округе Домодедово.

Застройщик «ДМД Технологии» вложит в реализацию проекта 250 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь застройки составит 0,9 га. Компания планирует производить безалкогольные напитки взамен ушедших с рынка иностранных брендов. В планах «ДМД Технологии» производство 500 тысяч бутылок напитков в месяц. Будет создано 40 рабочих мест.





Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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