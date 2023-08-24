В Домодедово запустят новое импортозамещающее производство

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На производстве будут заниматься выпуском современных алюминиевых конструкций, раздвижных стен и огнестойких конструкций, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.Застройщик вложит в реализацию проекта 85 миллионов рублей.
Комплекс будет оснащён современным оборудованием. Благодаря реализации этого проекта удастся заменить продукцию, которая ушла с российского рынка.
«На производстве, которое планируют запустить во II квартале 2026 года, будут созданы 50 новых рабочих мест для жителей городского округа», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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