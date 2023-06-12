В Дубае самое высокое здание в мире окрасили в цвета флага РФ

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В Дубае небоскреб Бурдж-Халифа подсветили в честь Дня России, сообщают СМИ
В Дубае небоскреб Бурдж-Халифа в честь Дня России подсветили в цвета российского флага. Об этом пишет «Газета.ru».
«Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием», — говорится в посте аккаунта здания в соцсети.
Отмечается, что Бурдж-Халифа подсвечивают в цвета российского триколора не первый год. Администрация в свою очередь поздравляет российскую общину в Дубае с днем России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием», — говорится в посте аккаунта здания в соцсети.
Ранее «Радио 1» сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян