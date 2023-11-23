В Дубне начали реализовывать проект по электроснабжению промышленной площадки

В Дубне началась масштабная реализация проекта по электроснабжению промышленной площадки ПАО «Тензор». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Договор о начале работ технологического присоединения 7 МВт был подписан с особой экономической зоной «Дубна».
Стоит отметить, что данные работы помогут повысить надёжность электроснабжения как для приборного завода, так и для всех предприятий, которые базируются на промплощадке ПАО «ТЕНЗОР».
Кроме этого, проект рассчитан на два года и инвестиции составят 180 миллионов рублей.
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«После проведения запланированных работ и получения всех необходимых разрешений состоится переключение электроснабжения промплощадки на электроподстанцию «Долино» по постоянной схеме», - отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Кроме этого, проект рассчитан на два года и инвестиции составят 180 миллионов рублей.
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Мира Полтева