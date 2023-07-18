В Дубне начали строительство скейт-парка

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В рамках первого этапа специалисты оборудуют площадку для «воздушных трюков», строительство которой завершится к концу лета. В ходе второго этапа специалисты оборудуют площадку для тренировок в дисциплине «улица» — с перилами, ступенями, парапетами. Завершение строительных работ второго этапа планируется на следующий год.
«Все работы проводим в тесном взаимодействии с городскими райдерами. Радует, что площадка, которая уже обустроена, очень востребована молодёжью и никогда не пустует», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.Новая скейт-площадка появится рядом с уже существующей.
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