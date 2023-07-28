В Дубне наградили участников реконструкции мемориала «ДОТ»

Посылаешь сигналы в космос и желание исполняется. Интернет полон марафонов и курсов по загадыванию желаний. Известные блогеры буквально каждый день придумывают новые способы, как продать воздух. В день загадывания желаний, который отмечается 28 июля, мы собрали рекомендации по правильным мечтам от знаменитостей.