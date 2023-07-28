В Дубне наградили участников реконструкции мемориала «ДОТ»

Фото: администрация г. о. Дубна
Дубненцам, участвовавшим в реконструкции мемориала «ДОТ», вручили награды. Церемония прошла по поручению председателя Всероссийской общественной организации «Союз десантников России» генерала-полковника Валерия Востротина. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
Это сооружение установили почти полвека назад в память о тех, кто охранял стратегические объекты канала им. Москвы и защищал территорию в прифронтовой полосе, где сейчас расположен город.
Инициатор и вдохновитель Тимур Карягин награждён медалью Минобороны. Всем, кто внёс свой вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества, вручили благодарности и юбилейные медали «20 лет Союзу десантников России».
Читайте также:
В Дубне прошла благотворительная акция «Zaщитникам с любовью»
Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» впервые прошел в подмосковной Дубне
В Дубне организуют круговое движение, чтобы устранить пробки
«Уже не один год над мемориалом шефствует дубненское отделение Союза десантников России при поддержке волонтёров и городских предприятий. Люди занимаются благоустройством, оформлением площадки, проводят патриотические мероприятия», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.
Читайте также:
В Дубне прошла благотворительная акция «Zaщитникам с любовью»
Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» впервые прошел в подмосковной Дубне
В Дубне организуют круговое движение, чтобы устранить пробки
Лора Луганская