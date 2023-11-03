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В Дубне обсудили предстоящий капитальный ремонт в школе №1

03 ноября 2023, 19:27
Фото: администрация г. о. Дубна

Фото: администрация г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил собрание по поводу предстоящего капитального ремонта в школе №1. Встречи с родителями были разделены на несколько блоков: для дошкольного звена и старших классов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе собрания были обсуждены все главные аспекты: как будет организован учебный процесс и питание обучающихся, объем работ и сроки проведения капитального ремонта. По словам Тихомирова, дети будут учиться в первую смену. Все кружки, секции, внеурочная деятельность, и группа продленного дня будут сохранены.

Отмечается, что начальные классы временно будут обучаться в зданиях детских садов, 4–5 классы — в гимназию №3, 6–7 классы — в школу №5, 8–11 классы — в школу №10. Глава округа подчеркнул, что в ближайшие дни будет определен подрядчик, который займется проектированием и капитальным ремонтом.

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#ремонт
#школа
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Юрист Соловьев: За лепку непристойных снеговиков могут привлечь к ответственности
03 ноября 2023, 19:46

Фото: istockphoto.com/Michał Chodyra

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил об ответственности, к которой могу привлечь за создание непристойных скульптур на улицах, в частности, снеговиков.
Он пояснил, что создателей таких «монументов» могут привлечь к ответственности за хулиганство.

«Создание подобного рода «предметов уличного искусства» оскорбляет чувства людей. Нарушение общественного порядка, выраженное в неуважении к обществу со стороны этих «скульпторов». К мелкому хулиганству у нас относят нецензурную брань, приставания, уничтожение имущества или такое поведение, которое оскорбляет основы человеческой морали и нравственности. К последнему можно отнести лепку из снега отличительных мужских органов в общественных местах», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге с началом снегопада появилось множество снежных скульптур, изображающих половые органы.

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#хулиганство
#нарушение
#екатеринбург
#снег
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Эксперты рассказали, где россияне проведут ноябрьские праздники
Опрос: Четверть россиян на праздники отправится путешествовать по своему городу
03 ноября 2023, 19:23

Фото: istockphoto/inewsistock

Сервис путешествий tutu.ru провел опрос с целью выяснить, где россияне планируют провести ноябрьские праздники. Оказалось, что почти четверть опрошенных (24%) собираются отправиться в мини-путешествие по городу, в котором живут.
Эти люди наметили культурную программу в родном городе, собираются изучить новые локации, сходить в музей, на выставку или в развлекательный центр.

Пляжный отдых за границей запланирован у 8% опрошенных, а экскурсионная программа за рубежом — у 4%.

Отправиться на отдых в один из регионов страны планируют 14% опрошенных, а 9% россиян собираются поехать на море в один из курортных центров страны. 3% любителей активного отдыха отправятся на российский горнолыжный курорт, а 2% также поедут в горы, но за границу.

Большинство же респондентов (36%) планируют поехать на дачу или просто за город.

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#программа
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Глава городского округа Дубна Тихомиров посетил компанию «Технокомплект»
03 ноября 2023, 19:03

Фото: администрация г. о. Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров побывал на предприятии компании «Технокомплект», которая является резидентом Особой экономической зоны «Дубна», с целью вручения почетны грамот главы городского округа лучшим специалистам за успехи в трудовой деятельности. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Сообщается, что «Технокомплект» занимается разработкой и производством систем бесперебойного энергоснабжения. Коллектив предприятия насчитывает более двухсот человек.

Тихомиров вместе с сотрудниками предприятия обсудил вопросы дорожного ремонта, окончания работ в туннеле, ситуацию с недостроем в «Ривер-клабе», а также освещения на Новом шоссе. Сотрудники также заявили о своих просьбах, касательно налаживания транспортного сообщения с правобережной площадкой ОЭЗ. По словам главы округа, все предложения будут рассмотрены.

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#оэз дубна
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Путин выступит с посланием на выставке-форуме «Россия» после 11 марта 2024 года
03 ноября 2023, 18:09

Фото: iStock/macky_ch

Президент России Владимир Путин выступит с посланием на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ после 11 марта. Об этом говорится в презентации выставки от ее организаторов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не будет присутствовать на открытии выставки-форума «Россия», однако так или иначе посмотрит экспозицию. 

Напомним, выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. В проведении мероприятия будет задействовано порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ. По словам организаторов, на территории ВДНХ построят временные павильоны, в которых множество участников представят свои экспозиции.

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#выставки
#путин
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Онищенко призвал провести ноябрьские праздники активно и за городом
03 ноября 2023, 17:58

Фото: istockphoto.com/FTiare

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что ноябрьские праздники полезно было бы провести на свежем воздухе за городом, занимаясь активной двигательной деятельностью.
При этом, он призвал отказаться от алкоголя на праздники и не переедать за столами.

«У нас дефицит двигательной активности. Надо удвоить прогулки на свежем воздухе, одевшись по погоде. Не надо проводить все эти три дня сидя за столом, а ещё хуже — сидя перед телевизором и беспрерывно уминая макароны с котлетой или какие-нибудь чипсы. Объём потребления алкоголя у нас не снижается, от спиртного стоит воздержаться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко заявлял, что с каждым новым штаммом коронавируса вакцина «Спутника V» теряла и продолжает терять свою эффективность.

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#здоровье
#праздники
#рекомендации
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Ученые из Дубны получили премии губернатора Подмосковья
03 ноября 2023, 17:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Дубненские ученые получили премии губернатора Московской области в сфере науки, технологии, техники и инноваций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Премию получили несколько ученых в области физики — научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Александр Незванов и младший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Владислав Шалаев. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил ученых и пожелал им успехов в научной деятельности. 

Напомним, конкурс на соискание премий губернатора Московской области для молодых ученых и специалистов проходит на протяжении 12 лет. За эти годы премию получили более 170 человек.

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450 пенсионеров из Дмитровского округа получили бесплатные «борщевые» наборы
03 ноября 2023, 17:39

Фото: Пресс-служба Дмитровского городского округа

450 малообеспеченных пожилых жителей Дмитровского городского округа получили бесплатные овощные наборы, об этом сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
Бесплатные овощные наборы получили пенсионеры, состоящие на учёте в Окружном управлении №23 Министерства социального развития Московской области. Эта ежегодная акция проходит по инициативе главы округа Ильи Поночевного.

В этой крайне важной социальной акции приняли участие ведущие предприятия городского округа. Суммарно, они предоставили порядка 20 тонн овощей, которые были рассортированы в наборы. Каждый из них состоит из моркови, свёклы, картофеля, капусты и весит порядка 45 килограммов. 

Помощь в доставке овощей оказали представители организации ветеранов «Боевое братство», участники местного отделения мотоклуба «Ночные волки», а также студенты-волонтёры из Дмитровского техникума. 

«Нашим одиноко проживающим и малообеспеченным пенсионерам действительно необходима помощь, поэтому в округе появилась такая добрая традиция. Каждую осень ведущие сельхозпроизводители муниципалитета выделяют овощи, которые впоследствии при помощи добровольцев, доставляются на дом», - отметил Илья Поночевный.

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#овощи
#илья поночевный
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#подмосковье
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Умер бывший начальник Центра глубоководных исследований МО РФ вице-адмирал Исак
03 ноября 2023, 17:37

Фото: iStock/SergeyPankratov

Бывший начальник одной из самых секретных структур военного ведомства РФ — Центра глубоководных исследований Минобороны РФ — вице-адмирал Валерий Исак умер в возрасте 74 лет. Об этом ТАСС сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.
Причина смерти военного не называется. Сообщается, что Исак с 2005 года был отставке, проживал в Москве.

Исак родился в январе 1949 года в Баку. В 1971 году он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова. В 2003 году руководил испытаниями первой атомной глубоководной станции АС-12, которая известна под прозвищем «Лошарик».

Ранее сообщалось, что скончался 84-летний худрук Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов. Юрий Хатуевич Темирканов служил художественным руководителем филармонии с 1988 года. 

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#военные
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Глава Дмитрова Поночевный посетил институт пресноводного рыбного хозяйства
03 ноября 2023, 17:26

Фото: Пресс-служба Дмитровского городского округа

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства в посёлке Рыбное, об этом сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
На экскурсии Поночевному продемонстрировали единственное в России криохранилище генетического материала редких, вымирающих и промысловых видов водных животных. В уникальном хранилище Дмитрова находятся более 2000 видов ценных образцов.

Увидев все самое интересное, Поночевный присоединился к руководству института за чаепитием. Вместе они обсудили варианты развития и поддержки организации. Институт Рыбного является градообразующим предприятием посёлка, потому тесное сотрудничество с администрацией округа для них крайне важно.

«Мы находимся в открытом диалоге, что позволяет обсудить ряд проблем, которые вполне можно решить сообща. Некоторые из них требуют более глубокой, детальной проработки, а по каким-то сегодня уже намечены алгоритмы для дальнейших действий», - отметил Поночевный.

Он также заявил, что столь важный исследовательский центр имеет большую ценность не только для городского округа, но и для всей России.

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#илья поночевный
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