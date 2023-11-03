В Дубне обсудили предстоящий капитальный ремонт в школе №1

Фото: администрация г. о. Дубна
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил собрание по поводу предстоящего капитального ремонта в школе №1. Встречи с родителями были разделены на несколько блоков: для дошкольного звена и старших классов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что начальные классы временно будут обучаться в зданиях детских садов, 4–5 классы — в гимназию №3, 6–7 классы — в школу №5, 8–11 классы — в школу №10. Глава округа подчеркнул, что в ближайшие дни будет определен подрядчик, который займется проектированием и капитальным ремонтом.
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