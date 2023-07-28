В Дубне организуют круговое движение, чтобы устранить пробки

На двух участках улицы Макаренко в Дубне организуют круговое движение. Дорогу расширили, и теперь оформляются круги на перекрёстках с улицами Володарского и Хлебозаводской, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров. Подрядчик планирует уже в выходные завершить асфальтирование, если не будет ливней.