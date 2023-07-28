В Дубне организуют круговое движение, чтобы устранить пробки

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«Мы полностью обновим пешеходные переходы. Покрасим, приведём в порядок, чтобы водители обращали внимание на наших детей. Это важно: мы чуть смещаем пешеходные переходы, делаем их более комфортными, со спусками», - написал Тихомиров в своём Telegram-канале.По словам главы муниципалитета, круговое движение уменьшит пробки в часы пик. Он попросил водителей обращать внимание на дорожные знаки, чтобы привыкнуть к новой схеме проезда.
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