В Дубне открылся Центр женского здоровья с операционным блоком

Фото: Елена Бобкова
Центр женского здоровья в клинике ДНК включает практически все услуги, которые может предложить современная медицина.
Работа ведётся по всем направлениям: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация, операции и эстетика. В Центре работают онкологи-маммологи, гинекологи, хирурги, дерматологи, эндокринологи, терапевты, косметологи, массажисты, психологи. Всего трудится 90 специалистов, которые работают более чем по 30 направлениям.
Кабинеты оснащены современным оборудованием для полной диагностики женского организма: КТ, МРТ, УЗИ, маммология, денситометрия и др. Многие услуги уникальны не только для Дубны, но и всего севера Подмосковья.
Ранее сообщалось, что почти 6 тысяч жителей Дубны обезопасили себя от гриппозных осложнений, в том числе врачи, сотрудники администрации, коллективы школ и детских садов, а также работники крупных предприятий и организаций.
Привиться вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» можно не только в будние дни, но и в субботу. Также можно сделать прививку от пневмонии. В клиниках Дубны имеется достаточное количество вакцин.
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Кабинеты оснащены современным оборудованием для полной диагностики женского организма: КТ, МРТ, УЗИ, маммология, денситометрия и др. Многие услуги уникальны не только для Дубны, но и всего севера Подмосковья.
Привиться вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» можно не только в будние дни, но и в субботу. Также можно сделать прививку от пневмонии. В клиниках Дубны имеется достаточное количество вакцин.
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Мария Фирсова