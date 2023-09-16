В Дубне построят центр обработки данных Wildberries

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В Дубне на территории особой экономической зоны построят центр обработки данных Wildberries мощностью 8 мегаватт.
Сообщается, что инициатором и инвестором проекта выступает компания «Вайлдберриз». Осуществлением проекта займется резидент «ВБ Дубна».
Отмечается, что на высокотехнологичном инфраструктурном объекте, площадь которого составляет не менее 3 700 квадратных метров, будут применены эффективные инженерные решения. Инвестиции в создание и оснащение центра обработки данных современным оборудованием, по предварительным данным, составят 6,5 миллиардов рублей. Запуск этого проекта позволит создать 55 новых рабочих мест.
На данный момент в ОЭЗ «Дубна» работают более 160 резидентов, статус которых обеспечивает им налоговые льготы.
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Отмечается, что на высокотехнологичном инфраструктурном объекте, площадь которого составляет не менее 3 700 квадратных метров, будут применены эффективные инженерные решения. Инвестиции в создание и оснащение центра обработки данных современным оборудованием, по предварительным данным, составят 6,5 миллиардов рублей. Запуск этого проекта позволит создать 55 новых рабочих мест.
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Екатерина Коршунова