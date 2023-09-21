В Дубне придумали, как разгрузить школы округа

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Такие нововведения практикуются в школах № 5 и № 9, а также в гимназии № 8, где наблюдается дефицит школьных кабинетов, мест в раздевалках и в столовых.
«В полном объёме у этих первоклассников сохраняется полный школьный набор, они также бесплатно завтракают, получают те же образовательные услуги, но могут быть в этих структурных подразделениях ещё и во вторую половину дня. До 16 часов дети находятся под присмотром педагога. Удобно и комфортно и детям, и учителям, и родителям, которые уже оценили плюсы нововведений», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.Юных школьников постепенно вовлекают в жизнь основной школы: они принимают участие в линейках, в общих мероприятиях. Во 2 класс школьники пойдут в основную школу, а места в детских садах займут новые первоклассники.
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