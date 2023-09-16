В Дубне прошла выставка «Дары природы»

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На протяжении трех лет Совет ветеранов Дубны проводит выставку «Дары природы», на которой садоводы и огородники наукограда, члены первичных ветеранских организаций Институтской части, Большой Волги, Левобережья представляют не только богатый урожай, но и различные варенья, соленья и маринады.
Эта выставка позволяет конкурсантам поделиться друг с другом советами и семейными рецептами по выращиванию привычных и экзотических овощей, фруктов и ягод.
Сообщается, что победители выставки были награждены полезными вещами: лейками, корзинками, семенами и крышками для консервирования. В 2024 году организаторы «Даров природы» планируют пригласить на выставку членов СНТ – не только в качестве зрителей, но и как участников.
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«Жюри выставки пришлось нелегко. Выбрать лучшие произведения кулинарного искусства среди лучших оказалось непростым делом», — рассказала председатель Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова.
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Екатерина Коршунова