В Дубне проходят масштабные работы по ямочному ремонту и асфальтированию дворов

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В 2023 году в Дубне организованы масштабные работы по ямочному ремонту и асфальтированию дворов. Планируется уложить более 20 тысяч квадратных метров нового асфальта.
Отмечается, что региональная власть поддержала проект по ямочному ремонту и асфальтированию дворов. На реализацию были выделены денежные средства.
Сообщается, что работы происходят в рамках сроков, которые указаны в контракте. При условии хорошей погоды окончание ремонта запланировано на сентябрь. В день планируется укладывать по 1,5–2 тысячи квадратных метров.
Напомним, ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило, что за неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 7,2 тысяч дефектов дорожного покрытия.
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Сообщается, что работы происходят в рамках сроков, которые указаны в контракте. При условии хорошей погоды окончание ремонта запланировано на сентябрь. В день планируется укладывать по 1,5–2 тысячи квадратных метров.
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Екатерина Коршунова