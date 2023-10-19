В Дубне прошел фестиваль профессий для школьников

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В рамках мероприятия дети смогли поближе познакомится с профессиями своего округа. Также все желающие могли поучаствовать в мастер-классах и даже профессиональных пробах в 20 специальностях.
Стоит отметить, что для школьников была проведена лекция по профориентации, где обсудили вожность выбора профессии для своего будущего.
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