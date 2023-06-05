В Дубне прошел круглый стол по вопросам трудоустройства молодежи

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Компании-резиденты ОЭЗ «Дубна» и работники профессиоанльных учебных заведений округа поделились своими предложениями по решению проблемы дефицита квалифицированных кадров.
Министр образования Московской области Илья Бронштейн отметил важность обеспечения драйверов технологического развития высококвалифицированными специалистами.
Также, Илья Бронштейн заявил о готовности выделения отдельного структурного подразделения на базе подмосковных колледжей для подготовки кадров, необходимых наукограду.
Сообщается, что по итогам круглого стола решено в официальной форме обозначить все необходимые ресурсы рабочей силы и наиболее дефицитные профессии в наукограде для оперативного решения проблемы с дефицитом кадров.
«В ближайшее время Дубна сформирует и направит в министерство образования региона техническое задание, в котором обозначит необходимые ресурсы рабочей силы и наиболее дефицитные профессии с учетом специфики высокотехнологичного производства», — написал Врип главы городского округа Дубна Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.