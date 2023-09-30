В Дубне прошла акция «Наш лес. Посади свое дерево»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Уже не первый год Дубна активно участвует во Всероссийской кампании «Сохраним лес» национального проекта «Экология». На этот раз акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводилась на двух площадках.
В Левобережье возродили аллею на улице Карла Маркса. Вдоль домов 4, 6 и 8 сажали липы и клены — всего 30 деревьев-крупномеров. У дома № 34 по той же улице местные жители добавили шесть рябин к тем 13-ти, что были посажены год назад.
Очень многолюдно было на главной площадке — пике Тяпкина. Сюда пришли сотни горожан. Специалисты подготовили более двух тысяч саженцев сосны и ели, а также сеянцев, которым еще предстоит подрасти под наблюдением работников ГБУ «ЖКУ», после чего молодые деревца также будут рассажены на выбранные участки.
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров тепло поблагодарил всех активных дубненцев, детей и родителей, школьников и педагогов, ветеранов и молодежь, сотрудников городских предприятий и организаций за участие в традиционной экологической акции.
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Очень многолюдно было на главной площадке — пике Тяпкина. Сюда пришли сотни горожан. Специалисты подготовили более двух тысяч саженцев сосны и ели, а также сеянцев, которым еще предстоит подрасти под наблюдением работников ГБУ «ЖКУ», после чего молодые деревца также будут рассажены на выбранные участки.
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Александр Бойцов