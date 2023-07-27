В Дубне прошла благотворительная акция «Zaщитникам с любовью»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Акция проходила в День города, поэтому для гостей подготовили концертную программу, в которой приняли участие артисты из Дубны.
«Думаю, что все мы понимаем: дубненцы сегодня — это не только сотрудники градообразующих предприятий, успешные предприниматели, представители разных профессий. Наши земляки находятся на передовой, защищая Родину и свой любимый город. И надо поддерживать наших ребят, помогать всеми возможными способами. В первую очередь – отправляя гуманитарные грузы», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.Также, гостей праздника угощали соладтской кашей с тушёнкой на полевой кухне.
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