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В Дубне разработали лодочный мотор полностью из российских компонентов

23 сентября 2023, 11:09
Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Специалисты Научно-производственного предприятия «ПАТРИОТ» разработали первый в РФ подвесной лодочный мотор, который собран полностью из отечественных компонентов.
Сообщается, что резидент ОЭЗ «Дубна» представил опытный образец на Международной выставке «Нева-2023». Специалисты НПП «ПАТРИОТ» вели разработки с 2019 года. Отмечается, что в проект было инвестировано 35 миллионов рублей.

Мощность лодочного мотора составляет 80 л.с. Разработка специалистов НПП «ПАТРИОТ» вызвала огромный интерес у посетителей экспозиции и производителей маломерных судов.


На данный момент на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» НПП «ПАТРИОТ» завершает строительство первой очереди собственного научно-производственного комплекса, общая площадь которого составляет 1358 квадратных метров.

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Педагог из Дубны стала призёром всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
23 сентября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Елена Толкачева заняла третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».
Финальный этап конкурса проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 23 сентября. В нем принимают участие педагоги из 40 регионов России.
 
Сегодня по итогам конкурсных испытаний учитель-логопед школы №1 структурного подразделения «Созвездие» Елена Александровна Толкачева стала лауреатом III степени в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми ОВЗ, с инвалидностью».
 
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров поблагодарил Елену Толкачёву за неравнодушие, творческий подход к организации образовательного процесса и не подлежащий сомнениям профессионализм, а также пожелал не останавливаться на достигнутом.

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#педагог
#дубна
#подмосковье
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«Уральские авиалинии» сломали инвалидную коляску паралимпийца
23 сентября 2023, 09:40

Фото: iStock/frentusha

«Уральские авиалинии» дважды сломали электроколяску паралимпийцу Николаю Руденко. Но получить компенсацию он не может.
E1.RU пишет, что инцидент произошёл во время перелета из Москвы в Сочи и обратно. Инвалид первой группы Николай Руденко сдал электроколяску в багаж. В коляске повредили проводку, а во время следующего рейса придавили багажом, из-за чего сломалась металлическая рама. Николай Руденко не смог даже разложить коляску после перелётов.
 
Издание пишет, что Николаю Руденко 39 лет, 20 из которых он в инвалидной коляске. Мужчина работает в крупной российской компании, занимается паралимпийским спортом бочче (командная игра с мячом) путешествует.
 
«Мы просили сотрудников авиакомпании поставить коляску в стороне и ничего на неё не грузить. Не снимать с нее аккумулятор без нас и не ставить его на место. Когда мы с женой прилетели в Сочи, то увидели, что аккумулятор висит неправильно. Из-за этого в коляске повредили проводку. Двигатель стучал, и правое колесо было повреждено»,- рассказывает Николай. 
Паралимпиец написал заявление о повреждении багажа. Тогда электроколяску ещё можно было отремонтировать. Но на обратном рейсе её сломали окончательно.
 
Мужчина написал претензию в авиакомпанию, где потребовал оплатить покупку новой электроколяски (100 тысяч рублей). В ответ «Уральские авиалинии» попросили прислать чек с указанной стоимостью поврежденного транспорта. А его у Николая нет —коляску предоставил Фонд социального страхования. И новая по графику положена только через 5 лет. Теперь мужчина не может даже выйти из дома.
 
E1.RU в пресс-службе авиакомпании заявили, что ведутся переговоры о порядке возмещения и размере выплаты.

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#самолет
#аэропорт
#инвалиды
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В Дубне открылся Центр женского здоровья с операционным блоком
23 сентября 2023, 09:19

Фото: Елена Бобкова

Центр женского здоровья в клинике ДНК включает практически все услуги, которые может предложить современная медицина.
Работа ведётся по всем направлениям: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация, операции и эстетика. В Центре работают онкологи-маммологи, гинекологи, хирурги, дерматологи, эндокринологи, терапевты, косметологи, массажисты, психологи. Всего трудится 90 специалистов, которые работают более чем по 30 направлениям.
 
Кабинеты оснащены современным оборудованием для полной диагностики женского организма: КТ, МРТ, УЗИ, маммология, денситометрия и др. Многие услуги уникальны не только для Дубны, но и всего севера Подмосковья.

Ранее сообщалось, что почти 6 тысяч жителей Дубны обезопасили себя от гриппозных осложнений, в том числе врачи, сотрудники администрации, коллективы школ и детских садов, а также работники крупных предприятий и организаций.
Привиться вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» можно не только в будние дни, но и в субботу. Также можно сделать прививку от пневмонии. В клиниках Дубны имеется достаточное количество вакцин.

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#дубна
#медицина
#медицинское оборудование
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В России вырос спрос на один вид квартир
23 сентября 2023, 08:50

Фото: iStock/Aguus

Россияне в 2 раза чаще интересовались покупкой жилья площадью до 30 кв. м в новостройках в сравнении с прошлым годом.
«Известия», ссылаясь на данные аналитиков федеральной компании «Этажи», пишут, что самыми популярными у жителей России остаются квартиры площадью 30–55 кв. м (63% покупателей), на втором месте жильё площадью от 56 до 83 кв. м (21% покупателей), мини-квартирами площадью до 30 кв. м интересовались 13% покупателей.
 
Средняя цена квадратного метра в квартирах малой площади — выше. При этом такое жильё выигрывает конечной стоимостью объекта. Данные квартиры покупают как стартовое жилье или в целях инвестирования.
 
Эксперты считают, что на фоне роста цен и снижения доступности ипотеки доля интереса к мини-квартирам продолжит расти.

Ранее коммерческий директор «Авито.Недвижимости» Николай Попов рассказал, что сдача в аренду квартиры, купленной на вторичном рынке, окупится примерно за 14 лет. Квартира в новостройке, которую хозяин сдаёт в аренду, окупится уже за 19 лет. Эксперт уточнил, что такая ситуация наблюдается из-за значительной разницы цен на квартиры в России.

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#квартиры
#квартира
#жильё
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В Москве 23 сентября прогнозируется аномальная погода
23 сентября 2023, 08:21

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

23 сентября в столице может быть побит столетний температурный рекорд.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что рекорд температуры для 23 сентября в Москве — 25,4°C. Данный рекордный показатель держался почти 100 лет. Сегодня он окажется под угрозой, пишет РИА Новости.
 
По словам Романа Вильфанда, на выходных в Москве установятся аномально высокие температурные показатели. В субботу под угрозой окажется рекорд 23 сентября 1924 года. Тогда столбики термометров в столице достигли 25,4°C. Рекорд для 24 сентября равняется 26,3 градуса.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что температура воздуха в конце сентября соответствует средним показателям за июль – август. Даже несмотря на снижение температуры воздуха с понедельника, показатели всё равно превысят норму.

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#погода
#москва
#прогноз погоды
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На Украине массово увольняются женщины-фармацевты
23 сентября 2023, 05:42

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka_Wozniak

Женщины-фармацевты начали массово увольняться и уезжать с Украины из-за решения властей, котрое обязывает их встать на воинский учет, пишет издание «Страна.ua».
Как рассказала журналистам глава украинской ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова, только лишь за последние две недели в стране уволились несколько тысяч фармацевтов, особенно на западе Украины.

«Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока для них не закрыли границы. Кто будет работать — вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис», — подчеркнула Прудникова

В начале сентября Верховная рада Украины объявила о том, что с 1 октября все женщины-медики и фармацевты на Украине будут обязаны принудительно встать на воинский учет. При этом отмечалось, что выезд из страны запрещен только для мобилизованных женщин, а для тех, кто встанет на воинский учет, ограничения вводить не предполагается.

Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из Украины. По оценкам ООН, был период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже люди с легкими психическими расстройствами.

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#фармацевтика
#увольнение
#учёт
#женщины
#украина
#мобилизация
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По итогам «Антимусорного рейда» в Подмосковье за лето возбудили более 400 дел
22 сентября 2023, 22:42

Фото: Комлесхоз МО

За минувшее лето по итогам «Антимусорного рейда» было возбуждено 407 административных дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.
Мероприятие в лесах Московской области проходит с 10 апреля по 1 декабря. Его цель — предотвратить незаконный сброс мусора в лесах региона.
«В рейды регулярно выходят сотрудники лесной охраны, представители администраций городских округов, общественные лесные инспекторы. За три летних месяца этого года было возбуждено 407 административных дел. По ним составлено 166 протоколов об административных правонарушениях, по остальным 59 фактам продолжают выявлять виновных», — пояснили в ведомстве. 
Всего же с начала проведения рейда в 2023 году возбудили 826 административных дел и составили 271 протокол.

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#комлесхоз мо
#мусор
#рейд
#нарушения
#московская область
#подмосковье
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Жители Подмосковья смогут стать волонтёрами Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи
22 сентября 2023, 21:54

Фото: МИСК МО

Жители Подмосковья могут присоединиться к команде волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи, который будет проходить 1-7 марта 2024 года на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи. Всего отберут 5 тыс активистов из всех регионов России, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Фестиваль объединит более 20 тыс молодых людей из разных стран. Волонтёры будут помогать в организации одного из самых масштабных мероприятий следующего года. 
«Заявки принимаются до 1 декабря, и от Московской области их уже более 600. У волонтёров Подмосковья большой опыт работы на крупных мероприятиях. Думаю, и здесь они достойно себя проявят», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Подача заявок на участие в фестивале открыта на сайте. Среди критериев отбора добровольцев – возраст старше 18 лет, коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, знание иностранных языков, опыт волонтёрства и общественной деятельности. Будущий волонтёр должен быть готов пройти все этапы отбора и обучения.  
 
Во Всемирном фестивале молодёжи примут участие лидеры в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни. Предполагается, что в их число войдут 10 тыс иностранных участников.
 
Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получат не только молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, но и подростки от 14 до 17 лет.
 
Главные направления ВФМ-2024- информационные технологии, наука, медиа, туризм, экология, предпринимательство, добровольчество, спорт, культура, политика, образование, урбанистика, сельское хозяйство, НКО, дипломатия и инженерия.

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#молодёжь
#фестиваль
#волонтёр
#добровольцы
#подмосковье
#московская область
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Жителям Подмосковья рассказали, как распознать в помещении утечку газа
22 сентября 2023, 21:11

Фото: Минэнерго МО

Распознать утечку газа в быту и принять необходимые меры требуется как можно быстрее. От этого часто зависит жизни жильцов, напомнили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«При утечке газа в помещении возникает запах, похожий на запах серы. Также находящиеся в помещении люди могут почувствовать слабость, головокружение и тошноту. Вблизи газопровода будет слышен характерный свистящий звук, а рядом с ним может наблюдаться конденсат», – отметили в подмосковном Минэнерго.
Там призвали при подобных признаках немедленно вызвать аварийную службу по номеру 104 или 112. После этого необходимо как можно быстрее покинуть помещение, оповестить соседей и дождаться аварийную бригаду на безопасном расстоянии.
 
Если угрозы жизни и здоровью нет, следует сразу выключить газовые приборы, перекрыть краны к приборам и на них, устранить возможные источники возгорания.
 
Категорически запрещено зажигать огонь, курить, включать и выключать свет, электроприборы.
 
В министерстве напомнили, что собственник газового оборудования обязан следить за его исправностью и сроком эксплуатации, заключить договор техобслуживания, содержать в исправности дымовые и вентиляционные каналы, не препятствовать доступу сотрудников газовой службы к оборудованию.
 
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#минэнерго мо
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#безопасность
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#московская область
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