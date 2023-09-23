В Дубне разработали лодочный мотор полностью из российских компонентов

Фото: пресс-служба г.о. Дубна
Специалисты Научно-производственного предприятия «ПАТРИОТ» разработали первый в РФ подвесной лодочный мотор, который собран полностью из отечественных компонентов.
Сообщается, что резидент ОЭЗ «Дубна» представил опытный образец на Международной выставке «Нева-2023». Специалисты НПП «ПАТРИОТ» вели разработки с 2019 года. Отмечается, что в проект было инвестировано 35 миллионов рублей.
Мощность лодочного мотора составляет 80 л.с. Разработка специалистов НПП «ПАТРИОТ» вызвала огромный интерес у посетителей экспозиции и производителей маломерных судов.
На данный момент на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» НПП «ПАТРИОТ» завершает строительство первой очереди собственного научно-производственного комплекса, общая площадь которого составляет 1358 квадратных метров.
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Екатерина Коршунова