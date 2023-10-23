В Дубне синтезировали новый изотоп элемента из таблицы Менделеева

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В лаборатории ядерных реакций объединенного института ядерных исследований города Дубна специалисты синтезировали новый изотоп 116-го элемента таблицы Менделеева. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Неизвестный ранее изотоп ливермория-288 (116-й элемент Периодической таблицы) был получен в результате слияния ядер хрома-54 и урана-238. Просуществовал изотоп менее 1 миллисекунды.
Стоит отметить, что эксперимент по измерению вероятности образования ядер в реакциях пучка хрома-54 с мишенью урана-238 будет продолжаться еще месяц.
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«На сегодня основная задача для фабрики СТЭ - синтез двух новых элементов таблицы: 119-го и 120-го. Синтез нового изотопа ливермория не был непосредственной целью эксперимента, но стал приятным дополнением для ученых», - отметил ученый секретарь ЛЯР ОИЯИ Александр Карпов.
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Мира Полтева